"До нього не можна ревнувати": Бужинська у новому кліпі закрутила незвичайний роман (відео)

Відео: YouTube / KATERYNA BUZHYNSKA Official

Популярна українська співачка, Народна аристка України Катерина Бужинська представила незвичайний кліп на пісню "Білосніжна зима", в якому закрутила роман зі сніговою людиною.

Прем'єра відеороботи "Білосніжна зима" відбулася у четвер, 20 грудня, на одному з музичних каналів України, та подарувала глядачам справжній новорічний настрій напередодні свят.

Кліп був знятий ще на початку зими, але на знімальному майданчику вже панувала атмосфера диско і нестримного свята. За сюжетом у новорічну ніч з співачкою заграє снігова людина і грає Катерині різні мелодії на великому білому роялі. Глядачі змогли побачити феєричне дійство на екрані, яке супроводжувалося запальними танцями.

Фото: прес-служба Катерини Бужинської

"У багатьох моїх кліпах в головних ролях були імпозантні чоловіки, а потім інтернет ряснів заголовками "Заміжня Катя Бужинська показала свого чоловіка в новому кліпі". І, природно, мій чоловік теж не міг не реагувати на подібні статті в пресі. Тому в кліпі на пісню "Білосніжна зима" ми вирішили відійти від того, щоб показувати зовнішність головного героя. Для всіх це - снігова людина. Мені здається, до нього не можна ревнувати або будувати здогади про наш роман. Хіба що жартома", - пояснила Бужинська.

Як зізналася зірка, першими, хто побачив нове відео, були її діти. Близнюки співачки і її старша донька залишилися в захваті від того, що відбувається на екрані.

Фото: прес-служба Катерини Бужинської

"Моїм малюкам настільки сподобалася моя новорічна відеоробота, що вони на повторі дивляться цей кліп. Тепер це їх улюблена пісня! Мені, природно, це неймовірно приємно, адже саме діти є найбільш незаангажованими слухачами і глядачами", - поділилася співачка.

Фото: прес-служба Катерини Бужинської

Раніше ми писали, що Катерина Бужинська показала своїх близнюків і старшу дочку. На фото малюки наряджати новорічну ялинку.

Також на свій день народження Бужинська отримала незвичайний подарунок-сюрприз від шанувальника.

Крім того, Катя Бужинська показала фотосесію, в якій знялася в образі легендарної француженки Катрін Деньов.

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Відео: РБК-Україна