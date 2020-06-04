JULIK описав свій ідеальний відпочинок і розкрив секрети догляду за собою

JULIK (фото: прес-служба артиста)

Зірковий український співак дав нам інтерв'ю, у якому поділився правилами вдалого відпочинку та релаксу

У свої 30 років цей хлопець виглядає на 20. Хоча більшу половину свого часу він приділяє свої роботі - це не завада добре виглядати та почувати себе відмінно. Сьогодні секрети вдалого почуття та догляду за собою ми дізналися у Юліка – екс-учасника гурту DZIDZIO, популярного співака та шоумена.

Знаємо, що у тебе дуже мало вільного часу. Щодня ти працюєш над створенням аранжувань до пісень та розвиваєш свою творчу кар’єру. Поділися з нами, скільки часу ти можеш приділити собі та як доглядаєш за собою?

Направду, вільного часу останнім часом у мене дуже мало. Працюю активно, стараюсь тішити своїх шанувальників. Якщо мова йде про догляд за собою, то особливих ритуалів чи маніпуляцій я не застосовую! Традиційно розпочинаю свій день із ванно-миючих процедур, завершую вкладанням волосся (це насправді один із довгих моментів, зазвичай займає 5-10 хвилин). Для того, аби вдало вкласти волосся, я застосовую матову пасту, саме її порадив мені мій барбер. Двічі на місяць стрижусь та рівняю бороду, все дуже просто! Саме під час стрижки я відпочиваю, відключаю мозок та просто релаксую.

JULIK (фото: прес-служба артиста)

За період роботи з DZIDZIO ти відвідав чи не кожне місто, селище в Україні та й за кордоном. Пригадай, як релаксували перед або ж після концертів?

Я подорожував і продовжую подорожувати - вважаю це стилем життя. У кожному місті я старався приділяти увагу своєму здоров’ю та обожнював відвідувати мережу спортивних залів. Саме там я підтримую свою фізичну форму, час від часу полюбляю ходити до лазні. За період роботи у гурті я відвідав чимало СПА-процедур, було стільки всього, що й не пригадаю (сміється). Пам’ятаю, що завжди коли приїжджали до Трускавця, ми з концертним директором DZIDZIO Андрієм завжди любили плавати в басейнах та частенько парились! Взагалі із цим містом пов’язано багато відпочинкових артракцій.

А що стосовно закордонних СПА? Можеш сказати, що сподобалось, а що - ні?

Хочу виокремити лише Туреччину та Мавкрикій. Саме у цих країнах я отримав повний спектр відпочинкових послуг! На Маврикію були парні, багато льодяних кімнат для омолодження та великий живописний сад. Ну а ще там я полюбляв ходити до тренажерного залу!

Ти прихильник більш активного чи пасивного відпочинку?

Якщо чесно, то мені для відпочинку достатньо лише 3-4 дні, більше я просто не витримую! Себе назвати можу прихильником як і активного, так і пасивного відпочинку - все ж люблю інколи просто полежати на пляжі та випити улюбленого коктейлю. Надаю перевагу теплим країнам: Мавркію, Іспанії, Туреччині та іншим. Якщо говорити про неньку Україну, то тут здебільшого відпочиваю у Карпатах та Трускавці.

JULIK (фото: прес-служба артиста)

Опиши свій ідеальний відпочинок. Яким він має бути?

Це обов’язково має бути приємна компанія - саме від неї дуже багато залежить! Температура повітря вище 20 градусів, великий басейн та якийсь коктейль! Взагалі я люблю цілий комплекс. Якось, пригадую, після виступу пішли з моїм менеджером та другом Назаром до готелю (а на дворі зима, сніг падає). Спочатку заплив у басейні, потім джакузі і декілька видів лазні - саме те, що розслабляє після виснажливого концерту! Години дві ми парились, купались та просто гарного проводили час. А в той момент, уявіть, яка краса: падає лапатий сніг. Краса та й годі (сміється). Але цього року про відпочинок можна лише мріяти. Не хочу наражати на небезпеку рідних, тому це літо проведемо кожен у своїх клопотах.

Що тобі допомагає підтримувати імунітет та як взагалі харчуєшся?

Вже більше 6 років намагаюсь харчуватись правильно та здорово. Полюбляю легке м’ясо з овочами та не калорійні гарніри. Взагалі тематика кулінарії - ще одна стихія, у якій я себе почуваю, наче риба у воді! Коли ще жив у Італії, дуже звик і полюбив місцеві страви та місцеві родзинки. Час від часу, коли випадає нагода (а це практично кожного вечора) намагаюсь готувати свої родині смаколики. Свіжі овочі, та поменше хімії - запорука здоров’я. Стосовно імунітет, то стараюсь пити повний комплекс вітамінів, люблю фреші та смузі - тут все просто. На здоров’ї своєї родини не економлю, адже воно - запорука усього, що ми маємо!

JULIK (фото: прес-служба артиста)

Раніше JULIK розповідав нам про перший альбом, DZIDZIO і активність в Instagram.

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Автор: Марія Бойко