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Вишукана богиня: Настя Каменських перевтілилася в Леді Ліліт

Lite » Новини шоу-бізнесу 26.04.2019 - 10:25
Вишукана богиня: Настя Каменських перевтілилася в Леді Ліліт
Настя Каменських (фото: instagram.com/kamenskux)

Каменських шанувальники почали порівнювати з Анною Седоковою

Настя Каменських за останні кілька днів змусила говорити про себе ледь не всі українські ЗМІ. Так, українська співачка відправилася на відпочинок в Париж, де по приїзду відразу ж ще раз спровокувала чутки про свій роман з Потапом.

З Парижа Каменських показувала свої ранкові пробіжки на тлі визначних пам'яток, і походи по музеях, і нічні прогулянки... А також анонсувала і представила свій новий довгоочікуваний кліп на україномовну пісню "Обіцяю".

Нагадаємо, що в новій відеороботі Каменських приємно здивувала і вразила шанувальників цілою серією перетворень у героїнь всесвітньо відомих картин художників. Співачка показала образи Мони Лізи, Фріди Кало, Олімпії і навіть Дівчину з перловою сережкою. Фанати Насті поспішили відзначити, що цей кліп можна переглядати декілька разів і знаходити в ньому нові деталі.

Звичайно ж, після прем'єри виконавиця продовжує засипати шанувальників різними фото зі зйомки. На своїй instagram-сторінці Настя Каменських показала кілька бекстейдж-фото.

При цьому найбільший захват викликало фото Насті в образі рудоволосої Леді Ліліт – картина англійського художника-прерафаэлита Данте Габріеля Россетті.

Настя Каменських в образі Леді Ліліт

Настя Каменських в образі Леді Ліліт (фото: instagram.com/kamenskux)

Картина Россетті - Леді Ліліт

Картина Россетті - Леді Ліліт

Шанувальники Каменських прийшли в захват від такого образу. Також багато хто поспішив залишити свої різні відгуки про пісню. Цікаво, що деякі порівняли її з співачкою Сєдоковою.

  • Пісня просто ВАУ!
  • Настуня, ви чудові!
  • Просто клас, шикарна робота, молодець!
  • Богиня!
  • Який вишуканий образ, Настя! По-справжньому красиво і незвично!
  • Дуже гарна пісня!!! Подобається, що це пісня по-українськи!
  • На Сєдокову схожа тут))
  • Я думала це Сєдокова)
  • Чому раптом стала на Сєдокову схожа?)))
  • Дуже гарна пісня! Круто, що вона українською мовою, СПАСИБІ!
  • Дуже крутий кліп, просто естетичне задоволення отримуєш, і ви в кожному образі шалено гармонійні і ніжні. Присутня природна сексуальність без краплі вульгарності! Тепер це у мене ваш улюблений кліп і пісня!
  • Дуууже красива ви!
  • Витончена красуня!
  • Боже, яка гарна жінка, королева!
  • Настя, ви з Олексієм написали чудову пісню!!! Відмінну!!!! А цей кліп, на мою думку, кращий з того, що ви знімали раніше!

Вишукана богиня: Настя Каменських перевтілилася в Леді Ліліт

Каменських

Бекстейдж-фото

Нагадаємо, раніше Настя Каменських захопила елегантністю в Парижі. Співачку навіть назвали "справжньою парижанкою".

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