Изысканная богиня: Настя Каменских перевоплотилась в Леди Лилит

Настя Каменских (фото: instagram.com/kamenskux)

Каменских поклонники начали сравнивать с Анной Седоковой

Настя Каменских за последние несколько дней заставила говорить о себе едва ли не все украинские СМИ. Так, украинская исполнительница отправилась на отдых в Париж, где по приезду сразу же еще раз спровоцировала слухи о своем романе с Потапом.

Из Парижа Каменских показывала и свои утренние пробежки на фоне достопримечательностей, и походы по музеям, и ночные прогулки… А также анонсировала и представила свой новый долгожданный клип на украиноязычную песню "Обіцяю".

Напомним, что в новой видеоработе Каменских приятно удивила и восхитила поклонников целой серией преображений в героинь всемирно известных картин художников. Певица показала образы Моны Лизы, Фриды Кало, Олимпии и даже Девушку с жемчужной сережкой. Фанаты Насти поспешили отметить, что этот клип можно пересматривать несколько раз и находить в нем новые детали.

Конечно же, после премьеры исполнительница продолжает засыпать поклонников различными фото со съемки. На своей instagram-страничке Настя Каменских показала несколько бекстейдж-фото.

При этом наибольший восторг вызвало фото Насти в образе рыжеволосой Леди Лилит – картина английского художника-прерафаэлита Данте Габриэля Россетти.

Настя Каменских в образе Леди Лилит (фото: instagram.com/kamenskux)

Картина Россетти - Леди Лилит

Поклонники Каменских пришли в восторг от такого образа. Также многие поспешили оставить свои различные отзывы о песне. Интересно, что некоторые сравнили ее с певицей Седоковой.

Песня просто ВАУ!

Настенька, вы чудесны!

Просто класс, шикарна робота, молодец!

Богиня!

Какой изысканный образ, Настя! По-настоящему красиво и необычно!

Очень красивая песня!!! Нравится, что это песня по-украински!

На Седокову похожа здесь))

Я думала это Седокова)

Почему вдруг стала на Седакову похожа?)))

Очень красивая песня! Круто, что она на украинском языке, СПАСИБО!

Очень крутой клип, просто эстетическое удовольствие получаешь, и вы в каждом образе безумно гармоничны и нежны. Присутствует природная сексуальность без капли вульгарности! Теперь это у меня ваш любимый клип и песня!

Ооочень красивая вы!

Изящная красавица!

Боже, какая красивая женщина, королева!

Настя, вы с Алексеем написали отличную песню!!! Отличную!!!! А этот клип, по моему мнению, лучший из того, что вы снимали раньше!

Бекстейдж-фото

Напомним, ранее Настя Каменских восхитила элегантностью в Париже. Певицу даже назвали "истинной парижанкой".