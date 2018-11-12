Іван Дорн виступив у Москві на ювілеї російського музиканта

Фото: (instagram.com/dorn_ivan)

Концерт був присвячений 50-річчю Леоніда Агутіна

Скандально відомий виконавець Іван Дорн, якого нещодавно у Києві зняли з сином,10 листопада виступив на концерті присвяченому 50-річному ювілею "босоногого хлопчика" з РФ – співака Леоніда Агутіна. Виступ був знятий на відео. Ролик був опублікований в Instagram-акаунті Дорна.

Скріншот відео (instagram.com/dorn_ivan)

Концерт проводили в суботу в будівлі московського спортивного комплексу "Олімпійський". Під час нього на сцені виступив Іван Дорн з піснею Агутіна "Літній дощ", правда, він виконував її на свій манер. Спів супроводжувався звичними для фанів зірки танцями, одна з прихильниць зазначила, що Іван "занадто добре танцює". В цілому, виступ вийшов дуже гідно і незвичайно і, судячи з того, що написали фолловери, кавер за якістю перевершив навіть оригінал.

Скріншот відео (instagram.com/dorn_ivan)

Відео: виступ Івана Дорна (instagram.com/dorn_ivan)

У коментарях користувачі назвали півца російською Тімберлейком, а ще зізнавалися в любові до свого кумира і залишили масу компліментів йому і того, що він продемонстрував на сцені.

"Кайф", "Прекрасний", " Його образи змінюються, не встигаєш подивуватися! Приїжджай до нас знову!", "Вань, багато років вже твоя шанувальниця", "Найкращий кавер про дощ", "Норм задвинув", "Надто добре танцюєш!!",

Скріншот коментарів (instagram.com/dorn_ivan)

Нагадаємо, раніше Іван Дорн запустив флешмоб, щоб допомогти дітям-музикантам.

Також Дорн опублікував повний відеозапис свого виступу, який раніше був вирізан з ефіру телеканалу 1+1 iз-за скандального вчинку артиста.

Відео: найяскравіші новачки українського шоу-бізнесу