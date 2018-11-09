Ивана Дорна засняли в Киеве с маленьким сыном

Иван Дорн. Фото: instagram.com/dorn_ivan

Скандальный украинский певец попал в объектив папарацци в центре столицы

Иван Дорн был замечен украинскими СМИ 7 ноября в Киеве. Опальный артист гулял по центру столицы с трехлетним ребенком.

Когда журналистка попросила сделать с ним фото, он не отказал, однако попросил отойти сына, чтобы тот не попал в кадр.

"Ванечка, иди побегай", – сказал певец мальчику.

Фото: segodnya.ua

"Было видно, что Иван наслаждается своим отцовством. Ни на секунду не упускал из виду сына, даже когда разговаривал по телефону. И, кстати, мальчик очень похож на Ивана, его маленькая копия, даже странно, почему он до сих пор его прячет", – отмечает журналистка.

Предлагаем вам увидеть эксклюзивные кадры Ивана Дорна с сыном.

Фото: segodnya.ua

Фото: segodnya.ua

Отметим, что в 2013 году Иван Дорн женился на своей однокласснице Анастасии Новиковой. У пары есть двое детей – дочь Василиса, которая родилась в 2014 году, и сын Иван, появившийся на свет в 2015-м. Личную жизнь певец тщательно оберегает. К слову, лишь в 2017-м Дорн впервые подтвердил, что у него есть дочь.

Напомним, ранее Иван Дорн запустил флешмоб, чтобы помочь детям-музыкантам.

Также Дорн опубликовал полную видеозапись своего выступления, которая ранее была вырезана из эфира телеканала 1+1 из-за скандального поступка артиста.

Видео: Самые яркие новички украинского шоу-бизнеса