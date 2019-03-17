Італійські канікули: Осадча та Горбунов зачарували романтичним фотосетом

Телеведучі позували на фоні місцевих пейзажів

Популярные телеведущие и семейная пара Катя Осадчая и Юрий Горбунов отправились на уикенд в Италия. Шоумен опубликовал снимок "вкусного" утра со звездной супругой из аэропорта Мюнхена, но конечной целью их путишествия стал живописный итальянский регион Апулия, где уже царит настоящее лето. Фотсессией на фоне местных пейзажей знаменитости поделилась на страницах в Instagram.

Катя позировала в черном коротком платье и белых кроссовках. Свой образ она дополнила огромными солнечными очками в оригинальной оправе на пол-лица. Она счастливо улыбается, наслаждаясь солнцем и морем. На одном из фото Катя нежно обнимает мужа за шею, лучезарно улыбаясь на камеру.

"Прекрасная Апулия. Пожалуй, всю жизнь можно ездить в Италию и открывать новые места", - подписала ведущая солнечные кадры.

Катя Осадчая (фото: instagram.com/kosadcha)

В свою очередь, Юрий опубликовал совместное фото с женой. На кадре улыбчивая пара выглядит счастливой и расслабленной.

Юрий Горбунов и Катя Осадчая (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)

Поклонники ведущих не смогли удержаться от комплиментов, отметив цветущий внешний вид Кати и выразив восхищение их гармоничной парой.

Катя Осадчая (фото: instagram.com/kosadcha)

"Счастливые!", "Классные фотки! А Вашей семейной паре благополучия, удачи, счастливой долговечной жизни и любви!", "Вы замечательная пара! Искренняя, жизнелюбивая, оставайтесь всегда такими!", "Чудесная пара", "Очень красиво, молодцы!", "Самая красивая пара", "Какие вы классные", - писали комментаторы.

Судя по "сториз" в микроблоге знаменитостей, они приехали на день рождения бизнеследи Кристины Храновской. На празднике гостей развлекала известная украинская группа "ВВ" и Олег Скрипка, а также другие артисты.

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