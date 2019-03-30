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Італійські канікули: дочка Полякової похвалилася прогулянкою на гондолі

Lite » Новини шоу-бізнесу 30.03.2019 - 14:06
Італійські канікули: дочка Полякової похвалилася прогулянкою на гондолі
Фото: Маша Полякова (instagram.com/mashapolyakova)

Дівчина з сумом зазначила, що пора вже повертатися в школу

14-річна дочка Олі Полякової Маша росте вся в маму - справжньою довгоногою красунею, дівчина також із задоволенням веде блог в Instagram і ділиться з шанувальниками барвистими фото і розповідями. Так, у березні вона вирушила на канікули в сонячну Італію. Після прогулянки в стильному вбранні по величній Флоренції юна Полякова вирушила у знамените місто на воді - Венецію.

І звичайно ж, в перше відвідування цього міста слід обов'язково покататися на гондолі, що Маша і зробила. Вона опублікувала яскраве фото, на якому сидить у човні, що пливе по одному з численних венеціанських каналів.

"Це був останній день в Італії, тепер пора в школу, а ви скучили по школі?" - прокоментувала публікацію дівчинка.

Італійські канікули: дочка Полякової похвалилася прогулянкою на гондолі

Фото: Маша Полякова (instagram.com/mashapolyakova)

Користувачі мережі відразу ж кинулися писати, яка красуня Маша, і що в школу їм зовсім не хочеться.

  • "Не дуже, якщо чесно"
  • "Нееееттт"
  • "По школі ні, по ДРУЗЯМ"
  • "Вау, у тебе дуже гарне обличчя"
  • "Красуня"
  • "Якщо чесно не дуже! Ти супер"
  • "Добре тобі, Маша"
  • "Хочу назад в Італію("
  • "Ні, по школі не скучила, а по твоїм фоткам так))"
  • "Просто красоточка. ТОР милаааа"
  • "Королева! ти найкраща"

Нагадаємо, раніше дочка Полякової в купальнику похвалилася стрункою фігурою - дівчина помітно сухдла і явно готова до літа.

Ми також писали, що Маша Полякова блиснула стрункими ніжками в короткий міні-сукні.

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