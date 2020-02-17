Італієць, француз та модель: за кого збираються заміж учасниці "Топ-моделі по-українськи" (фото)

Катя Чечеленко і Олександр Марчук (фото: Новий канал)

Учасниці модельного шоу розкривають подробиці особистого життя

Новина про те, що Діма Сукач з другого сезону модельного реаліті Нового каналу з'їхався зі своєю дівчиною Таїсією Аускайте, викликала ажіотаж серед шанувальників проекту. Але не тільки Діма здатний розбивати серця – з цим завданням на «ура» справляються і учасниці «Топ-моделі по-українськи»

Юлія Біньковська і Антон Дудка

Юлія Біньковська і Антон Дудка

Учасниця третього сезону ТМПУ довгонога «Клео» щаслива у стосунках з Антоном Дудкою, з яким познайомилася в рідному місті Луцьку. Хлопець – майстер спорту з веслування на байдарках і каное. Антон дуже піклується про свою кохану і радує її романтичними сюрпризами.

– Ми познайомилися лише за кілька днів до 14 лютого, і вже до Дня закоханих він підготував для мене відразу чотири коробки подарунків! Чого в них лишень не було: і косметика, і одяг, і взуття, – розповіла Юлія Новому каналу. – І все моїх улюблених брендів – Victoria's Secret та Armani.

Вікторія Маремуха і Луї

Вікторія Маремуха і Луї

Найяскравіша фіналістка другого сезону «Супермоделі по-українськи» Віка Маремуха скоро стане дружиною 35-річного француза Луї. Коханий освідчився їй наприкінці грудня 2019-го, до цього вони зустрічалися більше трьох років. Модель зізнається: спершу Луї їй дуже не подобався, але коли почала з ним спілкуватися – зрозуміла, що «залипла». Француз уникає публічності і не реєструється у соціальних мережах, тому розміщувати фото з коханим в Instagram Віка почала зовсім недавно (все-таки знайшли компроміс).

– До речі, колись циганка наворожила мені, що я буду жити у великому місті, стану відомою, зустріну чоловіка не з України й переїду з країни. А ще – що в мене буде двійня або близнюки, – згадує Маремуха. – Що ж, поки що все йде за планом, подивимося, що буде далі!

Даша Майстренко і Томас Агнес

Даша Майстренко і Томас Агнес

Фіналістка третього сезону «Супермоделі по-українськи» Даша Майстренко вже півтора року зустрічається з італійським художником Томасом Агнесом, який старший на 15 років. Пара познайомилася в Instagram – Даша і Томас спілкувалися в мережі три місяці до першої зустрічі. Потім дівчина прилетіла до чоловіка в Рим, і все закрутилося-завертілося.

– Том – той чоловік, якого я шукала все життя. Не можу сказати, що це було кохання з першого погляду, але він зумів мене зацікавити й зачепити навіть у листуванні, – каже Даша. – Різниця у віці не бентежить ані мене, ані моїх батьків. Головне, що поруч – мій чоловік.

Юлія Дихан і Ян Знамеровський

Юлія Дихан і Ян Знамеровський

Випускниця другого сезону «Топ-моделі по-українськи» Юля Дихан вже більше року зустрічається з Яном Знамеровським і навіть переїхала до нього у Варшаву – не змогла витримати стосунків на відстані. Зараз пара подумує про весілля.

– З Яном ми почали спілкуватися перед його від'їздом до Польщі, а вже через кілька місяців офіційно стали зустрічатися, – каже модель. – Рік я жила на дві країни, але зрештою зрозуміла, що стосунки на відстані – зовсім не те, чого я хочу, і зважилася переїхати до Варшави. Тим більше, мені подобається це місто, там я почуваюся «своєю». З упевненістю можу сказати: Ян – ідеальний чоловік, з яким я хочу прожити все життя!

Ярослава Крутова і Діма Топоринский

Ярослава Крутова і Діма Топоринский

Ярослава і Діма познайомилися під час зйомок реаліті й досі живуть разом. Навіть встигли одружитися, хоч і не по-справжньому. Розписатися вони хотіли ще влітку 2019-го, щоправда, не склалося.

– Можна вважати, що церемонію ми вже відрепетирували, – усміхається Дмитро. – Зараз дуже багато роботи й усілякої метушні, але щойно з’явиться можливість зіграти весілля мрії, ми відразу ж нею скористаємося.

До речі, нещодавно дівчина попросила називати її новим ім'ям, тож не хвилюйтеся, коли побачите новини про те, що Діма одружився з Євою – йдеться все про ту ж Ярославу.

Катя Чечеленко і Олександр Марчук

Катя Чечеленко і Олександр Марчук

Випускниця третього сезону «Топ-моделі по-українськи» Катя «Чечела» зустрічається з хлопцем-моделлю. Його звуть Саша Марчук, разом закохані вже рік.

– Стосунки з Сашею – найдовші в моєму житті, – розповіла Катя. – Я завжди відчуваю підтримку, навіть коли він далеко від мене. Все складається якнайкраще, і я сподіваюся, що нам вдасться побудувати міцну сім'ю.

ДО РЕЧІ

Заміжня – і щаслива!

Мальвіна Чукля

А ось переможниця третього сезону «Топ-моделі по-українськи» Мальвіна Чукля встигла вийти заміж ще до участі у проекті. Вже кілька років вона одружена з Григорієм – хлопцем із сусіднього села (Мальвіна родом із с. Байраки Чернівецької області), з яким вона знайома з першого класу. Зараз подружжя виховує дворічного сина Пашу, і з кожним днем закохується одне в одного дедалі сильніше.

– Якщо розпочинати відлік з першої зустрічі, то наша історія кохання триває вже понад 20 років, – розповіла Мальвіна Новому каналу. – І що довше ми разом, то сентиментальнішою я стаю, хоча раніше скептично ставилася до всіх цих романтичних штучок.

Нагадаємо, що на сайті Нового каналу проходить другий етап голосування за учасниць Суперсезону проекту «Супер Топ-модель по-українськи», в якому за перемогу будуть боротися найяскравіші учасниці з усіх попередніх сезонів реаліті СМПУ і ТМПУ.