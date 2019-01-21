Історія кохання і розлучення Ані Лорак і Мурата Налачджиоглу: як все починалося

Фото: Колаж (РБК-Україна)

Казкова історія кохання, що зародилася з випадкового знайомства, підійшла до свого завершення

Романтична історія кохання популярної співачки Ані Лорак і турецького бізнесмена Мурата Налжаджиоглу, схоже, закінчилася. А як все гарно починалося. Спонтанне знайомство, почуття, що накрило з головою, і тепер сумні новини про розлучення, яке призначене на 31 січня 2019 року в Шевченківському районному суді Києва.

Пара познайомилася в 2005 році, коли Кароліна приїхала в Анталію на відпочинок і зупинилася в одному з готелів, де Мурат працював генеральним менеджером. Побачивши красиву пожилицю, він почав з нею фліртувати, не здогадуючись, що перед ним зірка. Дійшло до того, що хлопець пообіцяв організувати красуні виступ в ресторані готелю, що дуже обурило Лорак.

“Нічого! Скоро ти будеш співати тільки для моїх вух!“ – кинув тоді їй у слід самовпевнений Мурат і виявився правий.

Фото: Ані Лорак з чоловіком (instagram.com/anilorak)

На наступний день йому доручили організувати урочисту вечерю в честь таємничої знаменитості, яка зупинилася в готелі. Яким же було його здивування, коли він побачив перед собою вчорашню красуню. А Кароліна тоді вперше відчула, як між нею і новим знайомим проскочила іскра.

Через рік закохані зустрілися знову на тому ж місці - Кароліна прилетіла знімати кліп та її поселили в торішньому готелі. Мурат зустрів дівчину по вищому розряду – з квітами, лімузином і виділив їй шикарні апартаменти на весь поверх.

Фото: Ані Лорак з чоловіком (instagram.com/anilorak)

У 2006 році Налчаджиоглу зважився на переїзд в Київ, ближче до коханої, і вирішив зайнятися в Україні ресторанним бізнесом.

У 2008 році Мурат "дозрів" і зробив Ані Лорак пропозицію руки і серця. Він знайшов ідеальний романтичний момент – на мюзиклі Lido в Парижі. Через рік пара стала чоловіком і дружиною офіційно. Вони святкувала торжество з розмахом – спочатку в Україні, а потім в Туреччині.

У 2011 році Кароліна і Мурат вперше стали батьками. У них народилася дочка Софія. Щастя пари не було меж. Лорак зізнавалася журналістам, що її чоловік – відмінний батько і душі не чує в дівчинці.

Фото: Ані Лорак з чоловіком і дочкою (instagram.com/anilorak)

Гастрольне життя, постійні роз'їзди і нечасті зустрічі, здавалося б, не здатні були похитнути союз співачки і бізнесмена. Вони старались проводити вільний час разом і радували прихильників загальними фото.

Як грім серед ясного неба пролунала новина про можливу зраду Мурата. Ресторататора застукали в одному з київських клубів під час ніжностей з якоюсь брюнеткою, якою виявилася світська левиця Яна Бєляєва.

Фото: Ані Лорак з чоловіком (instagram.com/anilorak)

У грудні 2018 року з'явилася інформація про те, що Ані Лорак та Мурат Налчаджіоглу офіційно розлучаються. Правда, після того, як ніхто з них не з'явився в суд, а заява просто зникла, зародилассь надія на примирення пари.

Чутки про возз'єднання підігрів і приїзд Мурата в Майамі, де Ані Лорак відпочивала з донькою і друзями. Хоч спільних фото пари і не було, але непрямі натяки давали шанувальникам зрозуміти, що вони знайшли спільну мову, що, на жаль, виявилося лише ілюзією.

Відео: РБК-Україна