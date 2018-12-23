"Богиня земли": Ани Лорак потрясла фанатов шикарным снимком

Фото: (instagram.com/anilorak)

Фанаты неоднократно сравнили образ Лорак с богиней

Известная украинская певица Ани Лорак (настоящее имя Каролина Куек), которая недавно официально заявила о разводе с Муратом Налчаджиоглу, опубликовала по-настоящему потрясающий снимок. Артистка запечатлена в образе восточной богини. Образ тонко подчеркивает искусственный дождь и шикарные украшения. Фотография опубликована в профиле артистки в Instagram.

Артистка никак не подписала снимок, только поставила "сердечко".

Фото: (instagram.com/anilorak)

Фанаты буквально набросились на Лорак с восхищенными комментариями. Буквально каждый сравнил внешний вид певицы с богиней, и в действительности, она выглядит потрясающе.

"Необыкновенное фото, будто богиня Земли. Очень красиво", "Красиво, богато, шикарно, обворожительно. Вы такой талантище, такая настоящая и очень красивая", "Клеапатра", "Божественно!", "Класс! Завораживающий кадр, как русалка из сказки!", "Красиво, нет слов", "Шедеврально", "Идеальна!!!", "Великолепно, как Мата Хари, танцующая)))", — пишут фанаты.

Скриншоты комментариев поста аккаунта instagram.com/anilorak

Напомним, что Ани Лорак сделала однозначный намек на отношения с продюсером.

До этого мы писали, что Ани Лорак засветила палец без кольца после новости о разводе.

Видео: РБК-Украина