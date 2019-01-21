История любви и развод Ани Лорак и Мурата Налачджиоглу: как все начиналось

Фото: Коллаж (РБК-Украина)

Сказочная история любви, зародившаяся со случайного знакомства, подошла к своему завершению

Романтическая история любви популярной певицы Ани Лорак и турецкого бизнесмена Мурата Налжадиоглу, похоже, закончилась. А ведь как все красиво начиналось. Спонтанное знакомство, накрывшее с головой чувство и теперь печальные новости о разводе, который назначен на 31 января 2019 года в Шевченковском районном суде Киева.

Пара познакомилась в 2005 году, когда Каролина приехала в Анталию на отдых и остановилась в одном из отелей, где Мурат работал генеральным менеджером. Увидев красивую постоялицу, он начал с ней флиртовать, не догадываясь, что перед ним звезда. Дошло до того, что парень пообещал организовать красотке выступление в ресторане отеля, что очень возмутило Лорак.

“Ничего! Скоро ты будешь петь только для моих ушей!“ – бросил тогда ей в след самоуверенный Мурат и оказался прав.

Фото: Ани Лорак с мужем (instagram.com/anilorak)

На следующий день ему поручили организовать торжественный ужин в честь таинственной знаменитости, которая остановилась в гостинице. Каким же было его удивление, когда он увидел перед собой вчерашнюю красавицу. А Каролина тогда впервые почувствовала, как между ней и новым знакомым проскочила искра.

Через год влюбленные снова встретились на том же месте - Каролина прилетела снимать клип и ее, по счастливой случайности, поселили в прошлогоднем отеле. Мурат встретил девушку по высшему разряду – с цветами, лимузином и выделил ей шикарные апартаменты на весь этаж.

Фото: Ани Лорак с мужем (instagram.com/anilorak)

В 2006 году Налчаджиоглу решился на переезд в Киев, поближе к любимой, и решил заняться в Украине ресторанным бизнесом.

В 2008 году Мурат "созрел" и сделал Ани Лорак предложение руки и сердца. Он нашел идеальный романтичный момент – на мюзикле Lido в Париже. Через год пара стала мужем и женой официально. Они праздновала торжество с размахом – сначала в Украине, а потом в Турции.

В 2011 году Каролина и Мурат впервые стали родителями. У них родилась дочь София. Счастью пары не было предела. Лорак признавалась журналистам, что ее муж – отличный отец и души не чает в малышке.

Фото: Ани Лорак с мужем и дочерью (instagram.com/anilorak)

Гастрольная жизнь, постоянные разъезды и нечатые встречи, казалось бы, не способны были пошатнуть союз певицы и бизнесмена. Вони старались проводить свободное время вместе и радовали поклонников общими фото.

Как гром среди ясного неба прогремела новость о возможной измене Мурата. Ресторататора застукали в одном из киевских клубов во время нежностей с некой брюнеткой, которой оказалась светская львица Яна Беляева.

Фото: Ани Лорак с мужем (instagram.com/anilorak)

В декабре 2018 года появилась информация о том, что Ани Лорак и Мурат Налчаджиоглу официально разводятся. Правда, после того как никто из них не явился в суд, а заявление просто исчезло, зародилассь надежда на примирение пары.

Слухи о воссоединении подогрел и приезд Мурата в Майами, где Ани Лорак отдыхала с дочерью и друзьями. Хоть совместных фото пары и не было, но косвенные намеки давали поклонникам понять, что они нашли общий язык, что, увы, оказалось лишь иллюзией.

Видео: РБК-Украина