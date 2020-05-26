Справжнє щастя: Холостяк-9 Микита Добринін поділився глибокими думками про карантин

Микита Добринін (фото: instagram.com/nikitadobrynin)

Добринін дуже радий, що може повернутися до роботи

Послаблення карантину в Україні дозволило українським селебрітіс, нарешті, поступово повертатися в роботу. І хоча концерти і зіркові вечірки будуть ще не скоро, зате селебрітіс хваляться новими фото - і ТБ-зйомками. Все ж карантин через коронавірус особливо гостро позначилася на індустрії розваг і культурних заходів. Тому знаменитості радіють будь-якій можливості повернутися у звичне русло. Переможець шоу Холостяк-9 Микита Добринін також поспішив поділитися приємними новинами з шанувальниками. Телеведучий також міркував на тему того, який слід після себе залишила домашня ізоляція.

Так, за словами Добриніна, зараз він шалено радий тому, що просто їде на роботу. Карантин змусив його переосмислити ставлення до повсякденних речей, а також зрозуміти, що найцінніше в житті - сім'я.

“Якщо не говорити про якісь найскладніші наслідки карантину, то все ж цей період нас багато чому навчив цінувати... якісь банальні речі і в них знаходити радість... Робота, родина, знайомі, друзі - все це те, що нас наповнює кожен день і що іноді ми просто забуваємо. Що в цьому справжня радість - домагатися своїх цілей, зустрічатися з людьми, дарувати їм свою увагу, час, любов. В цьому справжнє щастя", - ділиться спостереженнями Добринін.

Відео: www.youtube.com/Glam Wish

Нагадаємо, що 20 травня відбулася розпис переможців Холостяка-9. А ось пишне весілля Добринін і Квіткова вирішили перенести на 12 серпня. При цьому Квіткова неодноразово підкреслювала, що навіть рада цим рішенням, так як ніхто не знав, що в кінці травня Київ накриє дощами.

Тому поки що зоряна пара займається підготовкою до торжества. Приміром, вони особисто розвозять запрошення на своє весілля. Раніше в мережі з'явилося відео, як виглядають запрошення. Микита і Даша підійшли до їх створення дуже креативно.

Запрошення на весілля Холостяка-9 і його обраниці виконані у вигляді куба, наповненого водою. На кубі викарбувані всі деталі урочистості. А сам він розміщений у синю оксамитову коробочку - дуже стильно.

Даша Квіткова та Микита Добринін показали оригінальні запрошення на своє весілля 12 серпня

Нагадаємо, раніше обраниця Холостяка-9 показала пікантні кадри зі "весільної подорожі".

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Автор: Юля Петрова