Истинное счастье: Холостяк-9 Никита Добрынин поделился глубокими мыслями о карантине

Никита Добрынин (фото: instagram.com/nikitadobrynin)

Добрынин очень рад, что может вернуться к работе

Послабление карантина в Украине позволило украинским селебритис, наконец-то, постепенно возвращаться в работу. И хотя концерты и звездные вечеринки будут еще не скоро, зато селебритис хвастаются новыми фото- и ТВ-съемками. Все же карантин из-за коронавируса особенно остро отобразился на индустрии развлечений и культурных мероприятий. Поэтому знаменитости радуются любой возможности вернуться в привычное русло. Победитель шоу Холостяк-9 Никита Добрынин также поспешил поделиться приятными новостями с поклонниками. Телеведущий также рассуждал на тему того, какой след после себя оставила домашняя изоляция.

Так, по словам Добрынина, сейчас он безумно рад тому, что просто едет на работу. Карантин заставил его переосмыслить отношение к обыденным вещам, а также понять, что самое ценное в жизни - семья.

“Если не говорить о каких-то самых сложных последствиях карантина, то все же этот период нас многому научил… Ценить какие-то самые банальные вещи и в них находить радость… Работа, семья, знакомые, друзья - все это то, что нас наполняет каждый день и что иногда мы просто забываем. Что в этом истинная радость - добиваться своих целей, встречаться с людьми, дарить им свое внимание, время, любовь. В этом истинное счастье”, - делится наблюдениями Добрынин.

Видео: www.youtube.com/Glam Wish

Напомним, что 20 мая состоялась роспись победителей Холостяка-9. А вот пышную свадьбу Добрынин и Квиткова решили перенести на 12 августа. При этом Квиткова неоднократно подчеркивала, что даже рада этому решению, так как никто не знал, что в конце мая Киев накроет дождями.

Поэтому пока что звездная пара занимается подготовкой к торжеству. К примеру, они лично развозят пригласительные на свою свадьбу. Ранее в сети появилось видео, как выглядят пригласительные. Никита и Даша подошли к их созданию очень креативно.

Пригласительные на свадьбу Холостяка-9 и его избранницы выполнены в виде куба, наполненного водой. На кубе выгравированы все детали торжества. А сам он размещен в синюю бархатную коробочку - очень стильно.

Даша Квиткова и Никита Добрынин показали оригинальные пригласительные на свою свадьбу 12 августа

Напомним, ранее избранница Холостяка-9 показала пикантные кадры со "свадебного путешествия".

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Автор: Юля Петрова