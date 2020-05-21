Нам солодко: у мережі з'явилося відео пристрасного поцілунку Добриніна і Квіткової після розпису

Микита Добринін і Даша Квіткова (фото: instagram.com/nikitadobrynin)

Добринін і Квіткова дуже щасливі!

Микита Добринін і Даша Квіткова офіційно стали чоловіком і дружиною! Розпис переможців романтичного реаліті Холостяк-9 відбувся вчора, 20 травня. Як до цього неодноразово розповідала Квіткова, через карантин їм з Микитою довелося перенести пишне весілля. До речі, воно повинно було б відбутися 23 травня. Однак карантин через коронавірус зіпсував плани закоханих. Весілля Добриніна і Квіткової має відбутися 12 серпня! А ось дату розпису "холостяк і холостячка" вирішили не переносить. Тепер закохані насолоджуються новим статусом!

Відсвяткували важливу подію Микита і Даша в колі близьких друзів і рідних, які також супроводжували їх під час розпису. Тим часом у мережі з'являється більше нових фото і відео за участю молодят. Приміром, гості свята зняли найромантичніший момент поцілунку Микити і Даші в статусі чоловіка і дружини!

Закохана парочка трохи ніяковіла. А також на заклик гостей "гірко" Добринін підкреслив, що йому зовсім не гірко, а солодко. І Даша свого коханого підтримала. Відео було опубліковано на youtube-сторінці Glam Wish.

Зазначимо, що після розпису Холостяк-9 з коханою на своїх instagram сторінках також опублікували фото і зворушливі підписи до них.

“Вона стала моїм серцем, величезною його частиною, тепер і офіційно моя.

Just married", - романтично пише Добринін.

А ось Квіткова зв'язала розпис з участю в шоу.

“Як сказала моя молодша сестра: «Прийшла в чорному, а пішла в білому». Тепер офіційно сім'я", - зазначила Квіткова.

Нагадаємо, що церемонія розпису проходила в Києві. Для церемонії Даша вибрала білосніжне міні-сукня, оголяющее її плечі й ніжки. Зате дуже вигідно підкреслює осину талію блогера. При цьому буквально в день розпису Даша зізналася, що босоніжки, які вона спеціально замовляла для торжества, "застрягли" на митниці. Та й сама сукня з ательє доставили за кілька годин до розпису. Але головне, що навіть такі моменти не змогли затьмарити настрій молодят.

Автор: Юля Петрова