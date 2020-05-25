Найгарячіше відео: обраниця Холостяка-9 показала пікантні кадри з "весільної подорожі"

Микита Добринін і Даша Квіткова (фото: instagram.com/nikitadobrynin)

Добринін і Квіткова вирішили хоч якось відзначити розпис

Микита Добринін і Даша Квіткова продовжують насолоджуватися новим для себе статусом молодят. 20 травня зіркова пара офіційно розписалася. Це перший випадок за всю історію проекту "Холостяк" в Україні, коли переможці шоу не тільки залишилися разом після його завершення, але і офіційно узаконили свої стосунки. А ось безпосередньо саме весілля закохані все ж вирішили перенести на 12 серпня.

Тим часом Микита і Даша подбали про весільну подорож. За словами Добриніна, у них вже були куплені квитки в Нью-Йорк. Однак карантин через коронавірус розставив свої пріоритети. Так що молодятам довелося відмовитися від Нью-Йорка на користь внутрішнього туризму! Так, відзначити розпис Холостяк-9 зі своєю обраницею вирішили в мальовничому селі Витачів Київської області. Закохані поїхали туди до друзів на вихідні, і практично не виходили з шанувальниками на зв'язок. Як зазначила Даша, вони "ходили в лазню, їли шашлики і просто відпочивали".

І все ж Добринін і Квіткова вирішили відкрити трохи "таємниці" і показати, як же проходили їхні весільні вихідні. Наприклад, Квіткова зняла процес відпарювання в лазні.

Крім того, пара розіграла забавну сценку і провели Церемонію троянд" на дачі. Добринін "подарував" коханій троянду, яка ще не розквітла. Відповідне відео було опубліковано на youtube-каналі Glam Wish.

Більш того, на вихідних Микита і Даша займалися ще однією важливою місією - розвозили запрошення на своє весілля!

Оригінальні запрошення на весілля переможців Холостяка-9 стали справжньою сенсацією в мережі. Даша і Микита дуже креативно підійшли до їх створення. Запрошення на весілля являє собою куб з прозорого скла. Всередині він заповнений водою! Також на кубі викарбувано вся необхідна інформація про дату і місце торжества.

Куб знаходиться в красивій синій коробочці. Також в цій коробочці знайшлося місце для пластикової таблички з кольоровими мазками ніжного рожевого, помаранчевого і жовтого відтінків. Як з'ясувалося, це кольору весільної церемонії. І гостям рекомендовано підбирати свої наряди в зазначених тонах.

Даша Квіткова та Микита Добринін показали оригінальні запрошення на своє весілля 12 серпня

До речі, раніше у мережі з'явилося відео пристрасного поцілунку Добриніна і Квитковой після розпису.

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Автор: Юля Петрова