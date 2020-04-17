Холостяк-9 Микита Добринін і його обраниця чесно зізналися, що хочуть дітей

Микита Добринін і Даша Квіткова (фото: instagram.com/nikitadobrynin)

Микита і Даша розповіли про подробиці майбутнього торжества

Микита Добринін зробив пропозицію своїй обраниці ще в січні цього року. З тих пір шанувальники пари з нетерпінням чекають нових барвистих фото і відео з весілля учасників шоу Холостяк-9. Однак пандемія коронавіруса відкладає свій відбиток навіть на рішеннях відомих людей. Даша і Микита переживають, як би їм не довелося перенести весілля на осінь цього року! Так, під час онлайн пост-шоу Холостяк-10 з телеведучим Григорієм Решетником Даша Квіткова та Микита Добринін розповіли про подробиці майбутнього торжества. А також зізналися, що вже замислюються про дітей.

Про стосунки та весілля

Микита: У нас з'явився третій житель, маленька дитина. І це кошеня на ім'я Каспер (посміхається). Ми готуємося до весілля – у нас вже випущені запрошення на 23 травня. Хочемо, щоб усе склалося ідеально і ми не змінювали дату. Запрошення не просто надруковані – вони виготовлялися на спеціальній фабриці. Це дуже складний процес. Наше весілля відбудеться в Києві. Планували зіграти її в Італії, але щасливі, що все-таки цього не зробили. Знаємо, що там зараз складна ситуація у зв'язку з коронавірусом.

Даша: На всяк випадок забронювали окрему дату на вересень. Медовий місяць хотіли провести в Нью-Йорку. У нас вже були куплені квитки – планували вилетіти на наступний день після весілля. Але довелося скасувати поїздку через пандемію.

Добринін зробив Квітковій пропозицію на Балі

Про мрію

Даша і Микита: Ми хочемо діток (посміхаються).

А вже сьогодні, 17 квітня у перерві 7 випуску романтичного реаліті СТБ «Холостяк-10», в 22:00 в онлайн пост-шоу до ведучого Григорію Решетнику приєднається учасниця проекту Аліна, а також головний герой – Макс.

Нагадаємо, раніше Добринін і Квіткова висловилися про романтичне шоу Холостяк-10.