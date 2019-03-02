Сповідь егоїста: Влад Топалов зробив несподіване зізнання про Тодоренко і сина

Музикант розповів, що відчуває, коли кохані люди знаходяться далеко від нього

Российский певец и супруг популярной телеведущей Регины Тодоренко, которая улетела на съемку, оставил для своей второй половинки и сына трогательное признание о том, как безумно скучает по своим родным и близким людям. Видео своей "исповеди эгоиста", как назвал монолог на камеру музыкант, он опубликовал в Instagram.

Артист сообщил поклонникам о том, Регина с малышом уехала в отпуск, оставив любимого мужа скучать дома в одиночестве. Влад вел трансляцию прямо из авто и описывал то, что у него на душе.

"Жена с сыном улетели отдыхать на две недели. Вот я, наверное, эгоист, но я скучаю. Мне так плохо. Я не думал, что будет так плохо. Наверное, те, у кого есть дети и желанные семьи, меня поймут. Кто-то, наверное, на моем месте радовался бы, счастливые: "Класс, свобода!" Мне так пусто дома, на душе так грустно. Ничего не хочу. Мне плохо", - в сердцах признался расстроенный Топалов.

Регина не смогла оставить без внимания душевные терзания супруга. Она решила подойти к этому вопросу с юмором.

"Ты ко-ко-ко. Люблю", - заверила телеведущая раздосадованного Влада, который места себе не находит без любимых людей рядом.

Поклонники пары также решили поддержать Топалова и приободрить его, понимая, как непросто певцу дается разлука с близкими.

"Это же круто! Значит, любите свою семью! Сохраните это чувство на долгие годы", "Все правильно. Никак не эгоист. А настоящий семьянин", "Вы далеко не эгоист. Замечательный муж и папа. Не скучайте!", "Здорово, что на свете все еще есть такие любящие мужчины!" - восхищались подписчики.

Напомним, что Регина Тодоренко призналась, чего ей больше всего хочется весной и что несет в себе это время года.

К слову, Регина Тодоренко показала стройные ноги в игривой мини-юбке и удлиненном пиджаке.

Видео: РБК-Украина