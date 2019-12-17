"Виконала відразу дві мрії": Даша Трегубова заспівала в прямому ефірі шоу Х-фактор 10 сезон

У третьому прямому ефірі вокального шоу Х-фактор 10 сезон на СТБ заспівала навіть ведуча проекту, акторка Даша Трегубова.

Оскільки вечір був присвячений кінохітам, ведуча також постала перед глядачами в образі кінозірки, в блискучій чорній сукні з глибоким декольте. І разом з учасниками виконала знаменитий трек Million dreams з кінофільму The Greatest Showman.

Спільна пісня – The Greatest Showman – Million dreams – Х-фактор 10

"Заспівати на великій сцені було моєю давньою мрією. Але оскільки я не планувала ставати співачкою, навіть подумати не могла, що це все-таки станеться коли-небудь! Коли керівник проекту Олена Романенко розповіла мені про таку ідею, чесно, я просто бігала і кричала, як це круто (посміхається). Більше того, у мене, як у актриси ще була мрія зіграти в мюзиклі, а значить, у суботу на сцені Х-фактору я виконала відразу 2 свої мрії. Заради цього і варто взагалі жити і працювати, це неймовірно!", - поділилася враженнями Даша.

Даша Трегубова на сцені шоу Х-Фактор (фото: СТБ)

Глядачі у коментарях до відео висловили подив і захоплення номером і вокалом ведучої: "Прям ностальгія заспівала! Спасибі за таке чаклунство! Дашенька там була дуже до місця. Магія!", "Ведуча шикарна! Нарешті засяяла", "Провідна співає?! Круто!))))", "Яка ведуча, крута. Молодець", "Так круто всі разом заспівали. Супер постановка! Найцікавіше початок з усіх у цьому сезоні".

Нагадаємо, раніше Оля Полякова працевлаштувала ще одну учасницю Х-фактора.

Так, підопічні Андрія Данилка колектив Romax виступили з хітом Рікі Мартіна "Livin' la Vida Loca" в українському перекладі. Для номера чоловіки запросили зіграти на саксофоні свою подругу Аліну Сакс. Після виступу Оля Полякова зізналася, що більше у виступі групи найбільше її вразила саме саксофоністка.