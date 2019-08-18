"Спокусниці": Лілія Ребрик з подругою "запалили" на яскравих фото

Телеведуча Лілія Ребрик відома не тільки роботою в ранковому шоу на одному з українських каналів, але і зйомками в різних серіалах і фільмах. І ось, відмінна новина від Лілії — вона приступила до зйомок другого сезону телесеріалу "Папаньки". Знаменитість розповіла про це в своєму Instagram і навіть поділилася кількома яскравими кадрами з бекстейджа, на яких вона з колегою Ольгою Атанасовою позували на знімальному майданчику серед реквізиту - знімки вийшли емоційними і позитивними.

Фото: Лілія Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik)

"Одна блонда - добре, а дві-краще !!! Особливо коли поруч ця Супер-Богиня @ananasova_olya. Знімаємо другий сезон серіалу # Папаньки. І сцени встигли відзняти, і багато фото встигли зробити", - так прокоментувала фото сама Лілія і додала кумедний хештег # дивчататакидивчата.



⠀Фото: Лілія Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik)



"Як би ви назвали цю серію фотографій? Гортайте фото, ми старалися", - долучила знаменитість своїх підписників до змагання в дотепності і тут же додала кілька варіантів від своїх колег по кіноцеху, - "@smorigin_evgeni назвав "в очікуванні маршрутки", а версія @dizelgan "шопінг на 7 км". Тепер Ваша версія".

Фото: Лілія Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik)

Підписники із задоволенням включилися в гру і видали кілька своїх кумедних варіантів підписів.

Блонді в розгарі

Красуні

Ох, дівчата! Спокусниці!

На позитиві)

Картина "хана мужикам"))))

Дівчата, ви суперові!!! А сумки на задньому плані — це щось

Красоточки, супер дівчата!!!

найкрутіше на цих фото рябеньки сумочки на задньому плані

Які Богині на фоні пластикових стільців і картатих сумок !!!!

Гарнюні!!!

Сумки вам йдуть

дві чарівні красуні

Таких актрис і ведучих немає ніде !!!! Наші найкращі !!! Самі прекрасні !!!

Більше фото зі зйомок можна було побачити в сториз телеведучо

Нагадаємо, що телеведуча Лілія Ребрик не скупитися на фото в своєму блозі, вона кожен день розповідає шанувальникам, що відбувається в її житті, а так само позує в трендових нарядах, представляючи їх на суд підписникам. Так, нещодавно вона виклала фото в комбінезоні, який їй не дозволяють надягати на зйомки ранкового шоу через його колір.

Не рідкісні кадри з сім'єю в її профілі. Особливий захват призводять фото Лілії з її чоловіком Андрієм Диким, стільки в них ніжності і романтики.

А ще, нещодавно Лілія Ребрик "блиснула" розкішними грудьми в неймовірному вбранні, знімок привів у захват її підписників.