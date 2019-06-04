Шукай своє літо: Джамала заінтригувала хвилюючою заявою

Джамала не йде у відпустку навіть під час літньої спеки. Вірніше, українська виконавиця бере собі "творчу відпустку". Так, на своїй instagram-сторінці Джамала поділилася унікальним моментом. На опублікованому знімку показано, як до співачки "приходить муза". Джамала сидить за столом, на якому бачимо масу різної музичної апаратури. На саиій виконавиці навушники, вона підбирає мелодію. При цьому її обличчя закриває волосся. А поруч – більш ніж затишна обстановка. Відкрите вікно, денне світло, зелень...

Свій пост Джамала супроводила не менш надихаючим підписом-закликом. Співачка зазначила, що літо для неї – це період натхнення.

"Незважаючи на те, що літо – це час відпусток і розслаблення. Мені подобається цей стан. Це підштовхує мене до абсолютної відкритості. Я шукаю, досліджую, захоплююся. Шукайте цей стан, шукайте своє літо", — закликала Джамала.

Умиротворена Джамала закликала кожного шукати свій унікальний стан натхнення (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Шанувальники співачки поспішили залишити свої відгуки під її закликом:

"Коли здам іспити, теж знайду своє літо! Залишилося два і все, я як птах в небесах"

"Праця, яка приносити задоволення і користь не лише тобі, і є Життя! Джамала, ти – фантастична!"

"Натхнення вам!"

"Гарні слова!"

"Найкраща пора для безумовного щастя і щомиттєвого натхнення!"

"А за вікном дерево інжиру, побільше гарного відпочинку!"

"Чекаємо нову музику!"

"З нетерпінням чекаємо нових пісень)"

"Клас! Натхнення Вам ! Наскільки важливо отримувати задоволення від того, що робиш, знайти собі і свою справу"

Натхненна Джамала (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Нагадаємо, раніше Джамала і Надя Дорофєєва підкорили образами на Голос. Діти. Співачки не тільки новими образами блиснули. Дорофєєва, приміром, зачарувала і довгими стрункими ніжками.

Також до цього Надя Дорофєєва, Позитив, Джамала і Дзідзьо показали архівні дитячі фото.