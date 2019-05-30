Наш позитивчик: Джамала надихнула суперяскравим образом в стилі тай-дай

Джамала (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Джамала блиснула почуттям стилю

Джамала блиснула перед своїми шанувальниками новим стильним образом. Більш того, українська виконавиця зазначила, що у неї був дуже насичений день. Мало того, що співачка відвідала модну вечірку в Києві, так ще й провела емоційний вечір у колі друзів-музикантів.

Так, на своїй instagram-сторінці в розділі сторіз Джамала буквально засипала шанувальників короткими відео з різних заходів, які встигла відвідати 29 травня в Києві. Наприклад, співачка стала однією з учасниць спеціальної зустрічі для музикантів - Collaba Club, де також була Alyona Alyona і колектив YUKO. Музиканти обговорювали під час зустрічі різні музичні тренди і можливі нові колаборації...

І про тренди. Звернемо увагу на стильний образ Джамали. Співачка сяяла в стилі кежуал. В центрі уваги – строката різнобарвна футболка, оздоблена технікою тай-дай. Свій образ співачка доповнила чорною шкіряною спідницею, а також оригінальними туфлями зі шнурівкою.

Стильна Джамала (фото: instagram.com/jamalajaaa)

"Вдихати вже літній Київ, насолоджуватись новою музикою, надихатись українськими музикантами... Приєднуйся до мене в сторіс на івенті Collaba Club від @MasterskayaLab. Багато авторської музики та чистого таланту, який спонукає рухатись вперед, створювати та бути живою", - підписала фото Джамала.

Шанувальники співачки залишили перші відгуки:

Кльова футболка!

Красива!

Неймовірно круто!

Крутишка!

Наша найулюбленіша)

Джамала, ти надзвичайна красуня!

ПозитиФЧик )

Було дуже круто на Collab club! Стільки талановитих молодих музикантів та виконавців! Стільки креативу і кожен музикант як окремий світ - зі своїм стилем, зі своїм вайбом! А хлопчина зі львову який на весіллях грає просто розірвав!

Нагадаємо, раніше Джамала зачарувала ніжними образами на честь "іменинника". Співачка у День Києва розповіла про кращих фестивалях в столиці.

А до цього співачка вперше виступила в Лівані з сольним концертом! Тут Джамала здивувала несподіваною імпровізацією з вуличним музикантом. В мережі опублікували відео.