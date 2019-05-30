Наш позитивчик: Джамала надихнула суперяскравим образом в стилі тай-дай

Джамала блиснула почуттям стилю
Джамала блиснула перед своїми шанувальниками новим стильним образом. Більш того, українська виконавиця зазначила, що у неї був дуже насичений день. Мало того, що співачка відвідала модну вечірку в Києві, так ще й провела емоційний вечір у колі друзів-музикантів.
Так, на своїй instagram-сторінці в розділі сторіз Джамала буквально засипала шанувальників короткими відео з різних заходів, які встигла відвідати 29 травня в Києві. Наприклад, співачка стала однією з учасниць спеціальної зустрічі для музикантів - Collaba Club, де також була Alyona Alyona і колектив YUKO. Музиканти обговорювали під час зустрічі різні музичні тренди і можливі нові колаборації...
І про тренди. Звернемо увагу на стильний образ Джамали. Співачка сяяла в стилі кежуал. В центрі уваги – строката різнобарвна футболка, оздоблена технікою тай-дай. Свій образ співачка доповнила чорною шкіряною спідницею, а також оригінальними туфлями зі шнурівкою.
Стильна Джамала (фото: instagram.com/jamalajaaa)
"Вдихати вже літній Київ, насолоджуватись новою музикою, надихатись українськими музикантами... Приєднуйся до мене в сторіс на івенті Collaba Club від @MasterskayaLab. Багато авторської музики та чистого таланту, який спонукає рухатись вперед, створювати та бути живою", - підписала фото Джамала.
Шанувальники співачки залишили перші відгуки:
Нагадаємо, раніше Джамала зачарувала ніжними образами на честь "іменинника". Співачка у День Києва розповіла про кращих фестивалях в столиці.
А до цього співачка вперше виступила в Лівані з сольним концертом! Тут Джамала здивувала несподіваною імпровізацією з вуличним музикантом. В мережі опублікували відео.