Ірина Федышин зізналася, скільки брат-депутат вклав у неї

Ірина Федишин (фото: ТК «Україна»)

Федишин зізнається: "Концерти, які робляться в Києві, ти не відіб'єш"

Постери Ірини Федышин прикрашають всю країну, а сама вона збирає повні концертні зали. У рубриці «Кава з перцем» програми «Зірковий шлях», яка виходить на каналі «Україна», співачка розповіла, скільки грошей у неї вклав троюрідний брат, власник найбільшого оптового ринку Львівщини, та хто насправді розкрутив проєкт під назвою «Ірина Федишин».

Про цю артистку знають навіть у найвіддаленішому куточку нашої країни. Вона не цурається їздити зі своїми виступами по селах та ПГТ. А її хіти звучать чи не з кожного радіоприймача. Поки всі зірки відпочивали на зимових канікулах, Федишин працювала, не покладаючи рук. Тільки в січні в неї було близько 25 концертів.

Та популярності співачки ЗМІ приписують меценатство брата – народного депутата і власника найбільшого оптового ринку сільськогосподарської продукції у Львові Романа Федишина.

«Ніхто не хоче вірити, що це Іра Федишин завдяки своїй наполегливій праці (прим. – досягла). Усі починають шукати підводні камені. Ага, значить є брат, значить брат вклав купу грошей, купу мільйонів, тому вона стала така крута. Рома мені троюрідний. Чи комусь так брати допомагають вам, шановні мої, що ви так розказуєте, що там мільйони? В кожного є своя сім’я, всі дбають, перш за все, про своїх дітей», – поділилась Ірина Федишин в ефірі каналу «Україна».

Ірина Федишин (фото: ТК «Україна»)

Утім, аби врешті закрити цю тему, співачка зізналась – у її розвиток, як артистки, троюрідний брат таки вклав певну суму.

«Це була дуже незначна сума коштів. Не тисячі доларів. Не знаю, якийсь ми писали спонсорський проект, просили на перший сольний концерт. Десь 5-10 тисяч гривень, він був генеральним партнером», – зазначила Федишин.

Артистка зізнається: щасливий квиток витягла тоді, коли зустріла свого майбутнього чоловіка, а нині її продюсера Віталія Човника. Вони познайомилися на концерті, де 18-річна дівчина виступала у складі маловідомого колективу. І Човник, який на той час працював на радіостанції, одразу побачив у молодій амбіційній співачці майбутню суперзірку. Вже за півроку старший на 4 роки чоловік зробив Федишин пропозицію руки та серця, а водночас звільнився з радіостанції, переїхав з Івано-Франківська до Львова і всі сили почав вкладати у кар’єру коханої.

«Віталій дуже наполегливий, як виявилося. І я йому вдячна за все, що він робить. Тому що все, до чого ми дійшли, це великою мірою його заслуга», – запевнила співачка в рубриці «Кава з перцем» програми «Зірковий шлях».

3 роки тому по всій країні висіли постери про майбутній концерт Ірини Федишин у Палаці «Україна». Така реклама коштує скажених грошей – один постер, як мінімум, 600 доларів, а їх було тисячі. Тоді Віталій, каже співачка, пішов ва-банк.

«На той момент вже трошки наскладалось, ми вже багато гастролювали. Але з іншого боку, було ще, де ми могли взяти позику, аби зробити цей концерт у Києві. Ми знали, що все буде добре. У мене чоловік такий – мені з ним пощастило. Він у мене по мінусах не йде. Віталій не жалів грошей на свою дружину. Це було не дешево, але я не вникаю у ці справи», – відверто розповіла Ірина.

Скільки це коштувало, співачка не каже. Та зазначає, що одним концертом таку велику суму не відіб’єш.

«Концерти, які робляться у Києві, ти не відіб’єш. Вони іміджеві. Реклама дуже дорога. Але їх кожен артист робить. А якщо ти вже робиш, то мусиш розуміти, що на ньому не заробиш, заробляють на інших концертах, – переконує Федишин в ефірі каналу «Україна». – Наприклад, є зал у Львівський області в середньому на 300 місць, 150 доставних. Квиток коштує 250 гривень. Це 75 тисяч гривень. Реально – продається все. Бо ти приїжджаєш у це містечко, там дуже рідко хтось дає концерти, і люди хочуть подивитися. Квиток ставиш недорогий, і все одно назбирується сума. А якщо в тому містечку зробити ще 2 концерти, то сума нормальна, а видатків небагато».