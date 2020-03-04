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Мета - тебе знищити: Віталій Козловський висловився про скандал з Кондратюком

Lite » Новини шоу-бізнесу 04.03.2020 - 10:49
Мета - тебе знищити: Віталій Козловський висловився про скандал з Кондратюком
Віталій Козловський (фото: соцмережі артиста)

Козловський зважився на відверту розмову

Співак Віталій Козловський досі з болем гадує про конфлікт з продюсером Ігорем Кондратюком. В ефірі програми «Зірковий шлях», яка виходить на каналі «Україна» у будні о 9:30, в рубриці «Кава з перцем», Козловський розповів, як цей скандал змінив його життя.

За словами Козловського, після конфлікту з Кондратюком перед ним закривалися всі двері.

«Я себе іноді відчував живим трупом в очах людей. Були дружні жести з боку моїх справжніх друзів. Це, напевно, був прояв того, хто твоя людина, хто ні. Вони просто знали ситуацію. Не питаючи, просто мені давали кілька сотень якихось. Це тобі на життя. Або хтось міг сказати - це тобі на творчість. Було декілька разів», - розповів у програмі «Зірковий шлях» Козловський.

Артист і продюсер розходилися емоційно, а перші пісні Козловського тепер не можна використовувати в ефірах.

«Зараз сказати лірику - я вдячний Ігорю Кондратюку і т.д. - я не буду цього говорити. Я йому вдячний за цей досвід мого виживання у цьому житті. Можливо, я зробив якісь неправильні емоційні руху, за які згодом намагався попросити вибачення. Я намагався загладити цю всю ситуацію шляхом зустрічі і грошей, які я хотів виплатити людині за завдані якісь збитки. Але, якщо у людини мета тебе знищити, то вона буде це робити сліпо», - ділиться Козловський на каналі «Україна».

Мета - тебе знищити: Віталій Козловський висловився про скандал з Кондратюком

Ігор Кондратюк (фото: facebook.com/igor.kondratiuk.5)

Співак стверджує: колишній продюсер відноситься до нього упереджено. І навіть знає причину.

«І коли я поставив питання, чому мене ти не можеш відпустити, як інших своїх підопічних, які були тривалий час, ти відпустив дуже просто, навіть незалежно і не дивлячись на те, що у них були дійсно борги перед тобою? «Тому що у них не було перспектив». Це було з усмішкою сказано», - розповів Козловський.

Нагадаємо, раніше Міла Нітіч і Володимир Бебешко зі скандалом розірвали відносини.

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Новини України Віталій КозловськийИгорь Кондратюк
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