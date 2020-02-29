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Можу бути і ангелом і демоном: Віталій Козловський розповів, який він у ліжку

Lite » Новини шоу-бізнесу 29.02.2020 - 15:17
Можу бути і ангелом і демоном: Віталій Козловський розповів, який він у ліжку
Фото: Віталій Козловський (instagram.com/vkozlovskiy)

Співак також відповів на запитання щодо своєї сексуальної орієнтації

Український співак Віталій Козловський, чиє особисте життя в свій час активно обговорювалося після розриву з Раміною Есхакзай, в недавньому інтерв'ю зізнався, що зараз у нього є дівчина, але він воліє не розкривати її особистість. А в ефірі програми "Зірковий шлях" в рубриці "Кава з перцем" і зовсім розговорився і поділився пікантними подробицями свого інтимного життя.

За словами Віталія, ця сторона відносин дуже важлива для нього, а його мінливий характер впливає і на те, який він в ліжку.

"Секс для мене дуже важливий, - зізнається Козловський. - Я або вибухаю, або дуже спокійний і всіх люблю. І ось мій темперамент перенісся в секс. Я можу бути і ангелом і демоном одночасно".

Співак також відповів на запитання про свою нібито нетрадиційну сексуальну орієнтацію - чутки про це давно гуляють в мережі і навіть пресі. Масла у вогонь підливає любов артиста до догляду за собою і публікації відвертих фото в мережі.

"Я - метросексуал, і я це визнаю. Я доглядаю за собою, тому що артист не може виходити на сцену зачуханим. Але якщо для багатьох це є якоюсь паралеллю з нетрадиційною орієнтацією, то вибачте. Я не можу ходити з табличкою: "Я не гей", - заявив Козловський.

Можу бути і ангелом і демоном: Віталій Козловський розповів, який він у ліжку

Фото: Віталій Козловський (instagram.com/vkozlovskiy)

До речі, раніше телеведуча і зірка проекту "Холостяк" Раміна Есхакзай раптом вирішила розкрити справжню причину розставання з Віталієм Козловським. За словами дівчини, роман з нею поп-виконавець закрутив назло своєму концертному директору Юлії Бакуменко, з якою перебував у відносинах, але тоді якраз сильно посварився. Коли ж в особистому житті артиста все налагодилося, він вирішив, що втрачати фотогенічну дівчину теж не варіант.

"Він вирішив не припиняти роман, тому що ми добре виглядаємо разом. Преса позитивно реагує, тим більше, вже скоро весілля. Загалом, він вирішив озвучити мені таку інформацію, після чого, звичайно ж, я йому сказала, соррі, але втрьох ми зустрічатися не можемо", - розповіла Есхакзай.

Можу бути і ангелом і демоном: Віталій Козловський розповів, який він у ліжку

Фото: Віталій Козловський та Раміна Эсхакзай (instagram.com/vkozlovskiy)

Нагадаємо, Віталій Козловський висловився про стосунки з Наталею Могилевською.

Я для неї не корисний: Козловський висловився про стосунки з Могилевською "Хотілося б вже дітей": Віталій Козловський відверто розповів про особисте життя
Новини України Віталій Козловський
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