Ірина Федишин поділилася секретами стрункості і ставленням до "уколів краси"

Ірина Федишин (фото: instagram.com/irynafedyshyn)

Ірина виступає за розумність і доцільність у всьому

Ірина Федишин, мабуть, сама гастролююча артистка нашої країни. Та щоб завжди бути в хорошій формі, потрібно дотримуватись певних правил. У рубриці «Кава з перцем» програми «Зірковий шлях», яка виходить на каналі «Україна», співачка зізналась, чи робила вона пластичні операції та що їй допомагає підтримувати струнку фігуру.

Ірина Федишин каже, що з таким насиченим гастрольним графіком їй непотрібні додаткові фізичні навантаження чи особливі дієти. При зрості 1 метр 67 сантиметрів співачка важить 56 кілограмів. Щоправда, деякими особистими секретами краси жінка все ж поділилась.

«Я стараюсь слідкувати за своїм харчуванням. Не так щоб фанатично, просто в розумних межах. Менше об’їдатися якимись канапками, булками, смаженим. Все ж таки стараюсь вживати більше овочів, фруктів, корисну їжу», – розповіла Ірина Федишин в ефірі каналу «Україна».

Ірина Федишин (фото: ТК "Україна")

Також співачка зізналась, що не робила ніяких пластичних операцій, але спокійно ставиться до того, щоб покращити свій вигляд за допомогою сучасних б’юті-процедур.

«Всі ми старіємо. І, в принципі, я ставлюсь до цього нормально, але з розумом. Якщо дівчина починає у 20 років робити пластику, то я вважаю це нерозумним. Природна краса – це природна краса. Але якщо з часом з’являється якась глибока зморшка, то чому не піти і не залити її?» – поділилась думкою Федишин у рубриці «Кава з перцем» програми «Зірковий шлях».

Нагадаємо, раніше Ірина Федишин зізналася, скільки брат-депутат вклав у неї.