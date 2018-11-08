Ірина Білик випустила кліп у стилі шансон про загадкового Леоніда

Відео: Ірина Білик - Льоня, Леонід (youtube.com/Irina Bilyk)

Популярна українська співачка Ірина Білик представила дещо незвичну для себе пісню в стилі шансон, яку присвятила всім Леонідам.

Артистка також випустила і кліп на композицію "Льоня, Леонід", який був опублікований на офіційному YouTube-каналі артистки.

Автором пісні стала сама Ірина Білик. Режисером кліпу - Влад Разиховский, відомий по роботі з багатьма українськими артистами. Зйомки тривали трохи менше доби і проходили в одному зі столичних ресторанів.

За задумом режисера, Ірина Білик з'явилася в образі спокусливої офіціантки, з макіяжем, вбранням та зачіскою в характерній стилістиці 90-х.

Скріншот з відео (youtube.com/Irina Bilyk)

Відзначимо, що в зйомках взяли участь друзі співачки: краща подруга Нюся, сім'я відомих хірургів Харькових, ресторатор Андрій Задорожний та інші. Головні ролі самого Леоніда і його дружини виконали давній друг і шанувальник артистки Вадим Писарєв і прима-балерина Національного академічного театру опери та балету Христина Шишпор.

Герої перевтілилися у невластиві для себе, часом навіть смішні й іронічні ролі. Цим кліпом Білик хотіла підняти настрій публіці.

Скріншот з відео (youtube.com/Irina Bilyk)

За словами самої співачки, це перша робота в її житті, після зйомок в якій не відчувалося втоми і зовсім не хотілося покидати знімальний майданчик.

Думки прихильників про нове відео розділилися - комусь сподобався новий стиль і гумор артистки, інші ж назвали його "дешевим шансоном".

"Іра, це вогонь! Дякую за гумор!", "Чо сидіти з серйозними пиками?)))) це ж жартівливе відео", "Для всіх це був вихід за рамки формату))) але це ж чудово!", "Шансон дешевий... і не на Україні , а в Україні!!! Найкращі пісні Ірини Білик це пісні українською мовою.", "Іра красуня, кліп дотепний, напевно, Ірі захотілося зняти друзів і пожартувати, але можна було вибрати для цього пісню по смачніше", - пишуть користувачі мережі.

Скріншот коментарів (youtube.com/Irina Bilyk)

Нагадаємо, Ірина Білик розповіла про зустрічі з НЛО.

Відзначимо, що нова пісня Imagine Dragons стала хітом у мережі.

До речі, на пісню легендарної групи The Beatles зняли новий кліп.

Відео: РБК-Україна