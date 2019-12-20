Іраклі Макацарія прокоментував чутки про роман з Мариною Боржемською

Іраклі Макацарія один з найбажаніших холостяків України, продюсер, бізнесмен, герой світських хронік, тренер проекту Зважені та щасливі 9 сезон. Відверто про те, чи має романтичні стосунки с Мариною Боржемською, розповів у програмі «Зірковий шлях» у рубриці «Кава з перцем» на каналі «Україна».

Нині Іраклі приписують роман з екс-дружиною боксера В’ячеслава Узелкова Мариною Боржемською.

«З ким би я не з'явився на червоній доріжці або вечірці, зрозуміла справа - з усіма будуть приписувати роман. Я вже на це не реагую. Я відповідав на це питання. Ми з Мариною колеги, друзі. Я дуже її поважаю, і це взаємно. Ніякого роману не було, немає і не буде», - розповів «Зірковому шляху» Макацарія.

Іраклі відверто зізнається – вже 3 роки не мав жодних серйозних стосунків. Ще відтоді, як розійшовся з переможницею реаліті-шоу, в якому брав участь. Хоча симпатії певні є.

Іраклі Макацарія (фото: instagram.com/maqatsa)

Раніше у бізнесмена були стосунки, які тривали майже два роки з моделлю та акторкою. Вона допомогла йому пережити втрату бабусі, яка трагічно загинула від пожежі.

«У 25 років, напевно, я все ж ставив візуальну частину на перше місце. Ну, якщо не на перше, то принаймні дуже високо. Я дуже сильно, напевно, звертав на це увагу. І в цілому дівчина була дуже сильна. Я люблю сильних жінок за характером, мені з ними цікаво. Були такі якості, які мені подобалися. Плюс, напевно, ще момент звикання. Тому що, коли ти живеш з людиною, є прихильність сильна. Складні життєві моменти, які ми разом пройшли», - ділиться продюсер.

Нагадаємо, не так давно Іраклі Макацарія поміркував про таланти майбутньої дружини. Завидний холостяк зазначив, що було б непогано, щоб його обраниця вміла співати.