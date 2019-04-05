"Інтимний момент": Віка з НеАнгелів насмішила відео верхи на коні

Дівчина весело провела час на верховій прогулянці
Учасниця популярної групи "НеАнгели" Вікторія Смеюха, яка нещодавно "засветила" коханого чоловіка, вирішила провести час активно та цікаво - дівчина відправилася на верхову прогулянку. На своїй сторінці в Instagram артистка поділилася фото і відео верхи на коні, а також показала дещо кумедне.
Як виявилося, під час прогулянки стався невеликий конфуз - кінь співачки захотів помочитися і зробив це прямо під час зйомки, коли Віка сиділа у нього на спині. Її це дуже потішило і вона пожартувала, що це у них такий "інтимний момент".
"І таке теж буває, всі ми живі", - філософськи зауважила співачка в кадрі.
"Я так загнала цього коня, що його сечовий міхур не витримав", - з гумором підписала вона відео.
Відео: (instagram.com/vikanablack)
Судячи з усього, подібний досвід виконавиці дуже сподобався, і вона навіть на камеру зізналася, що хотіла б мати власного коня.
Підписники зірки також поспішили поділитися своїми враженнями від побаченого в коментарях.
Нагадаємо, що Віка з "НеАнгелів" показала мрійливу прогулянку вздовж узбережжя в Маріуполі.
Раніше Вікторія з групи "НеАнгели" розбурхала апетитними формами в бікіні під час відпочинку на острові Балі.