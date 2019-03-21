ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Календар виборів
Результати опитувань по регіонах України
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Суцільна романтика: Віка з "НеАнгелів" "засвітила" коханого чоловіка

Lite » Новини шоу-бізнесу 21.03.2019 - 16:02
Суцільна романтика: Віка з "НеАнгелів" "засвітила" коханого чоловіка
Фото: Вікторія Смеюха (instagram.com/vikanablack)

Співачка знайшла особисте щастя

Учасниця популярного гурту "НеАнгели" Вікторія Смеюха воліє мовчати про особисте життя. Дівчині довелося нелегко після розставання зі своїм нареченим, актором Іваном Стрижаковым в 2016 році, адже причиною розлучення стала зрада. А справа йшла до весілля! З тих пір про своїх молодих людей артистка вирішила не розповідати, мабуть, дотримуючись вислову про те, що "щастя любить тишу". Але під час відпочинку в романтичній Італії Віка не втрималася і прочинила завісу таємниці, давши зрозуміти, що вже не одна. В instagram stories вона опублікувала промовисте фото, на якому її долоня лежить на чоловічій руці.

Судячи з усього, пара їде в машині, яку веде загадковий незнайомець. Також на середньому пальці Вікторії блищить каблучка, втім, її можна було помітити на руці дівчини і раніше. Зірка вирішила нічого не пояснювати шанувальникам, а обмежилася лише лаконічним смайлом у вигляді сердечка.

Суцільна романтика: Віка з &quot;НеАнгелів&quot; &quot;засвітила&quot; коханого чоловіка

Фото: Вікторія Смеюха зі своїм коханим (instagram.com/vikanablack)

Варто відзначити, що Віка опублікувала точно такий же знімок у своєму фотоблозі, але потім чомусь видалила його з загального доступу. Втім, від уважних шанувальників цей факт не міг сховатися. Вони стали цікавитися змінами в особистому житті артистки під попереднім фотосетом, зробленим в Мілані. Більш того, під серією кадрів Віка залишила цитату і загадковий хештег "люблю його".

"Як чудово сказав Лев Толстой: "Якщо живеш тільки для себе, то живеш однією частинкою свого істинного "я". Якщо ж живеш для інших, то відчуваєш, як твоє "я" розширюється", - написала співачка.

Суцільна романтика: Віка з &quot;НеАнгелів&quot; &quot;засвітила&quot; коханого чоловіка

Фото: Вікторія Смеюха (instagram.com/vikanablack)

Шанувальники почали гадати, хто ж обранець артистки, і навіть припустили, що їм може бути темпераментний італієць.

Суцільна романтика: Віка з &quot;НеАнгелів&quot; &quot;засвітила&quot; коханого чоловіка

Фото: Вікторія Смеюха (instagram.com/vikanablack)

"Чарівна", "Дуже красива", "Якщо чоловік - італієць, то це супер!", "Вітаю з заручинами", "Прикольно!" - відзначали користувачі мережі.

Нагадаємо, що Віка з "НеАнгелів" показала мрійливу прогулянку вздовж узбережжя в Маріуполі.

Раніше Вікторія з гурту "НеАнгели" звабила мережу апетитними форми в бікіні під час відпочинку на острові Балі.

"Шикарна": Віка з "НеАнгелів" похвалилася стильним вбранням на Балі Віка з "НеАнгелів" зізналась у коханні на березі океану
Новини України Віка СмеюхаНеАнгелы
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся