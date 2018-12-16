"Цікавий досвід": Олег Винник розповів, що зробив вперше в житті

Олег Винник (фото: facebook.com/Olegg.Vynnyk.official)

Музикант зізнався, що йому сподобалося

Популярний український співак і шоумен Олег Винник вирішив поділитися зі своїми підписниками новим життєвим досвідом. Відповідний пост він розмістив на своїй сторінці в Instagram.

Так, співак зізнався, що вчора вирішив вперше взяти участь у спортивних змаганнях.

"Цікавий досвід", - резюмував він.

Фото: Олег Винник взяв участь у спортивних змаганнях (instagram.com/olegg.vynnyk)

Звернемо увагу, що Винник супроводжував це все фотографією у спортивній формі, на що відреагували фанатки співака.

"Думаю, у змаганнях перемогли", - сказала користувач Віра КОпчан.

"Це ж круто. Перемог вам завжди і у всьому", - підкреслила юзер Надія Тижбир.

"Круто! Молодець, красунчик", - сказала юзер Таня Ушакова.

Скріншот коментарів (instagram.com/olegg.vynnyk)

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Олег Винник став кращим співаком року.

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