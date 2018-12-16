"Цікавий досвід": Олег Винник розповів, що зробив вперше в житті

Музикант зізнався, що йому сподобалося
Популярний український співак і шоумен Олег Винник вирішив поділитися зі своїми підписниками новим життєвим досвідом. Відповідний пост він розмістив на своїй сторінці в Instagram.
Так, співак зізнався, що вчора вирішив вперше взяти участь у спортивних змаганнях.
"Цікавий досвід", - резюмував він.
Фото: Олег Винник взяв участь у спортивних змаганнях (instagram.com/olegg.vynnyk)
Звернемо увагу, що Винник супроводжував це все фотографією у спортивній формі, на що відреагували фанатки співака.
"Думаю, у змаганнях перемогли", - сказала користувач Віра КОпчан.
"Це ж круто. Перемог вам завжди і у всьому", - підкреслила юзер Надія Тижбир.
"Круто! Молодець, красунчик", - сказала юзер Таня Ушакова.
Скріншот коментарів (instagram.com/olegg.vynnyk)
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Олег Винник став кращим співаком року.
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