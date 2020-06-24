Ілон Маск замилував відео з новонародженим сином: привіт, малюк Ікс

Ілон Маск замилував своїх шанувальників з усього світу. Справа в тому, що мати 48-річного американського підприємця і винахідника Мей Маск опублікувала у своєму Instagram відео, де щасливий батько тримає новонародженого сина.

Свій пост Мей підписала лаконічно: "Маск і Ікс".

"Привіт, малюк Ікс. Це говорить твій тато", - говорить на відео Ілон своєму синові.

Ілон Маск з X Æ A-Xii (фото: twitter.com/elonmusk)

Нагадаємо, що Ілон Маск і його дружина Клер Буше (справжнє ім'я співачки Grimes) стали батьками 4 травня. Бізнесмен відразу після того, як малюк з'явився на світ, ошелешив громадськість заявою: Маск заявив, що назвав сина X Æ A-12. Так-так, саме так.

Але так як закони штату Каліфорнія суворі навіть до геніальних винахідників-мільйонерів, Маск і його дружина змушені були змінити ім'я дитини. Але не сильно. Люблячі батьки просто замінили "12" римськими "Хіі". Звучить ім'я малюка, як і раніше - Ікс Еш Гей Твелв Маск або Ікс Еш Архангел Маск - змінилося лише його написання.

Додамо також, що Ілон Маск вже має п'ятьох дітей від першого шлюбу з письменницею Жюстін Вілсон.

Зазначимо, що Клер Буше має українські коріння. Бабуся Grimes була українкою, сама обраниця Маска раз зізнавалася, що небайдужа до борщу.