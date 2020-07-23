Ікона стилю: Надю Дорофєєву в гламурному костюмі помітили в метро (відео)

Українська співачка Надя Дорофєєва зняла черговий ролик для свого облікового запису в TikTok в переході метро. Як і багато інших зірок, які активно намагаються підкорити надпопулярну соціальну мережу, артистка також зважилася записати незвичний ролик. Для цього вона обрала київський метрополітен. Дівчина в шикарному гламурному образі пройшлася по одному з переходів столичного метро й опублікувала новий ролик в соціальній мережі Instagram.

По всій видимості, відео було зняте після масштабного святкування 15-річчя програми "Світське життя" в ботанічному саду столиці. Тоді разом з ексколегою по групі "Час і Скло" Позитивом Надя Дорофєєва запалила на сцені з останньою спільною піснею Last dance.

Зірка обрала спокусливий костюм, який вигідно підкреслював принади її фігури. На ній були приталені атласні штани, які акцентують увагу на пружних сідницях. Піджак вільного крою вона зняла, засвітивши блискучий топ на тонких бретелях. Глядачі побачили не тільки численні татуювання артистки, але і тонку талію і струнке тіло.

Відеоролик сподобався більшості фанатів артистки, однак деякі жартома попросили зірку надіти маску. Деякі похвалили артистку за музичний смак.

Одягни маску.

Надя + пісня BlackPink - то заради чого варто жити.

Еее, блекпіінк.

Дорофєєва в метро, ого.

Ваааааай, блекпіііінк і ти в одному флаконі.

Зйомки нової реклами Водафон.

Шикарна.

Ікона стилю.

Не, ну найкраща.

О божечки, яка красуня.

Приголомшлива, Надюш.

Скріншоти коментарів

Нагадаємо, що раніше мокра Дорофєєва станцювала в мініатюрному топі та потрапила на відео.