ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Ікона стилю: Маша Єфросиніна підкорила ефектним образом в "хижій" сукні

Четвер 30 липня 2020 15:39
Ікона стилю: Маша Єфросиніна підкорила ефектним образом в "хижій" сукні
Маша Єфросиніна (фото: instagram.com/mashaefrosinina)
Автор: Марина Настевич

Телеведуча вигуляла в Одесі повітряний наряд

Відома ведуча Маша Єфросініна в повсякденному житті віддає перевагу зручним вбранням в спортивному стилі і не боїться показатися без макіяжу. А ось на світських виходах і зйомках вона регулярно захоплює своїм почуттям стилю і ідеально підібраними образами. Зараз знаменитість вирушила по роботі в Одесу, де похвалилася ефектним аутфитом.

Маша поділилася відео, на якому вона красиво дефілює по готельному коридору. При цьому на ведучій - повітряне чорно-сріблясте плаття в підлогу з трендовим анімалістичним принтом. Вона підкреслила талію поясом і доповнила лук блискучими босоніжками на шпильці.

Масивні сережки, красиво зібране волосся і яскравий макіяж завершують стильний образ Єфросиніної.

"Приїжджати до Одеси по роботі треба вміти", - прокоментувала ролик артистка.

Користувачі мережі залишилися в захваті і засипали Машу компліментами.

  • Гармата
  • Дуже стильно
  • Через екран відчуваю запах жінки....справжньої жінки!
  • Ви дуже гарна
  • Відчувається смак і шик!!!
  • Божественно красиво
  • Ой Маша,що Ви з нами робите!!))Вистачити вже так блищати!!)це нестерпно
  • Неймовірна
  • Просто карколомно
  • Ви, як пантера))) Дуже стильно і гармонійно!!
  • Вау, яка ві жіночна і сексуальна
  • все таки Ви не помилилися, коли стригли чубок! бомбезно підкреслює кожен образ

Ікона стилю: Маша Єфросиніна підкорила ефектним образом в &quot;хижій&quot; сукніІкона стилю: Маша Єфросиніна підкорила ефектним образом в &quot;хижій&quot; сукні

Скріншот коментарів

Раніше Маша Єфросиніна з чоловіком вийшли у світ в стильних нарядах і підкорили шанувальників.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Маша Єфросинінаобраз
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся