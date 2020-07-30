Ікона стилю: Маша Єфросиніна підкорила ефектним образом в "хижій" сукні

Телеведуча вигуляла в Одесі повітряний наряд
Відома ведуча Маша Єфросініна в повсякденному житті віддає перевагу зручним вбранням в спортивному стилі і не боїться показатися без макіяжу. А ось на світських виходах і зйомках вона регулярно захоплює своїм почуттям стилю і ідеально підібраними образами. Зараз знаменитість вирушила по роботі в Одесу, де похвалилася ефектним аутфитом.
Маша поділилася відео, на якому вона красиво дефілює по готельному коридору. При цьому на ведучій - повітряне чорно-сріблясте плаття в підлогу з трендовим анімалістичним принтом. Вона підкреслила талію поясом і доповнила лук блискучими босоніжками на шпильці.
Масивні сережки, красиво зібране волосся і яскравий макіяж завершують стильний образ Єфросиніної.
"Приїжджати до Одеси по роботі треба вміти", - прокоментувала ролик артистка.
Користувачі мережі залишилися в захваті і засипали Машу компліментами.
Скріншот коментарів
Раніше Маша Єфросиніна з чоловіком вийшли у світ в стильних нарядах і підкорили шанувальників.