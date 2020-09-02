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Ікона стилю: Катя Осадча в білому костюмі підкорила елегантністю

Середа 02 вересня 2020 10:34
Ікона стилю: Катя Осадча в білому костюмі підкорила елегантністю
Катя Осадча (фото: instagram.com/kosadcha)
Автор: Марина Настевич

Ведуча приголомшила яскравою появою на Українському тижні моди

Катя Осадча з радістю повернулася до роботи і знову захоплює публіку і шанувальників своїми стильними і яскравими образами. У перший день осені телеведуча відвідала відкриття Українського тижня моди в Києві і показала свій ефектний лук в Instagram.

На модних показах теледіва з'явилася в елегантному білому образі - блузці, що оголює плечі, з синіми плямами і драпіруванням в районі живота і брюках-кльош зі стрілками. Свій аутфит вона доповнила незмінним головним убором – класичним білим капелюшком, а також білими човниками в тон.

Волосся Катя зібрала в хвіст і зробила непомітний макіяж.

Ікона стилю: Катя Осадча в білому костюмі підкорила елегантністю

Катя Осадча захопила стильним луком в білому брючному костюмі і капелюшку (фото: instagram.com/kosadcha)

"Як діти в школу, ми на UFW. з Днем знань. Нехай цей навчальний рік буде в першу чергу здоровим, а все решта буде добре", - підписала фото Осадча.

Фолловери оцінили стильний лук ведучої і засипали її компліментами.

  • Чудовий і стильний образ. Все просто і зі смаком.
  • Красивий і оригінальний костюмчик...Вам йде дуже
  • Який розкішний образ. Шикарно виглядає
  • Яка ти чарівна
  • Катя ти красуня, так як і усі Укаїночки
  • Який чудовий образ
  • Неймовірний образ
  • Дуже гарно
  • Як завжди шикарна
  • Красуня

Ікона стилю: Катя Осадча в білому костюмі підкорила елегантністю

Скріншот коментарів

Раніше "сяюча" Катя Осадча в розкішному вбранні підкорила нескінченними ногами.

Ми також писали, що Катя Осадча поділилися фотозвітом з дня народження чоловіка Юрія Горбунова.

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Новини України Катя Осадчаобразведущая
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