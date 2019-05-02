Грайлива вболівальниця: Нікітюк роздражнила оригінальним фотосетом з Іспанії

Популярна телеведуча Леся Нікітюк не сидить на місці – вона продовжує багато подорожувати, правда, її поїздки найчастіше пов'язані з роботою, але від цього вони не менш насичені враженнями. Так, зірка вирушила в сонячну Іспанію, де особисто познайомилася з гравцями футбольного клубу "Сельта" з міста Віго. Вона приїхала на матч у рамках іспанського чемпіонату Ла Ліга. Леді Ле не упустила можливості побувати на тренуванні у спортсменів і влаштувала фотосесію прямо на футбольному полі. Результатами свого продуктивного спортивного фотосету вона поділилася на сторінці в Instagram.

Теледіва вдягнула фірмову футболку з логотипом клубу та своїм ім'ям на спині – знаменитості дістався 19-й номер. Спортивний образ вона доповнила чорними велосипедками. Леді Ле сховалася від сонця за темними окулярами в трендовій оправі.

"Бути частиною команди "Сельта", - підписала вона сонячні кадри поруч з воротами на футбольному полі.

Леся Нікітюк (instagram.com/lesia_nikituk)

Знімки припали до смаку шанувальникам Лесі. Вони відзначили, що дівчина чудово вписалася в іспанську команду і виглядає на кадрах просто чудово.

Леся Нікітюк (instagram.com/lesia_nikituk)

"Ви неймовірно позитивна людина", "Чітка", "Красуня", "Вау, лялька!", "Багиня поля", "Леся! Окуляри просто бомба! А Ви - просто Агонь!", "Грайлива стрекоза!", "Яка красуня", "Тільки футболістів відволікати будете", "Красуня і розумничка!" - не переставали захоплюватися коментатори.

Леся Нікітюк (instagram.com/lesia_nikituk)

Раніше Леся Нікітюк показала знімок з всесвітньо відомим співаком Крейгом Девідом. Знаменитість ведучій пощастило зустріти в аеропорту.

Нагадаємо, що радісна Леся Нікітюк похвалилася перемогою в "битві крашанками" на Великдень.

До речі, Леся Нікітюк спантеличила мережу сміливим образом в прозорих брюках. В такому вигляді вона відправилася на модний показ в Барселоні.