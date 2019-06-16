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"Іду на рекорд": Маша Єфросиніна похвалилася вражаючим досягненням

Lite » Новини шоу-бізнесу 16.06.2019 - 13:01
"Іду на рекорд": Маша Єфросиніна похвалилася вражаючим досягненням
Фото: Маша Єфросиніна (instagram.com/mashaefrosinina)

Телеведуча відростила рекордно довге для себе волосся

Маша Єфросиніна, яка нещодавно відсвяткувала 40-річчя, захоплює шанувальників стрункою фігурою і квітучим зовнішнім виглядом. Телеведучій складно дати її вік, адже вона виглядає набагато молодше, причому навіть без макіяжу. На своїй сторінці в Instagram вона порадувала фанів новим фото, а заодно похизувалася незвичайним досягненням.

Маша зробила чорно-біле селфи, де на передньому плані - її гарні темні локони, які стали вже досить довгими. Саме цьому і радіє артистка - за її словами, вона скоро поставить свій особистий рекорд по довжині волосся.

"Іду на рекорд #длинаволос", - написала задоволена Єфросиніна.

&quot;Іду на рекорд&quot;: Маша Єфросиніна похвалилася вражаючим досягненням

Фото: Маша Єфросиніна (instagram.com/mashaefrosinina)

Багато жінок знають, як непросто відростити довге волосся, і щоб воно при цьому було здорове, густе і красиве, так що Маші є чим пишатися.

Фолловери навперебій захоплюються красою ведучої і її шевелюри і просять поділитися секретом, як їй вдалося цього добитися.

  • Шикарне волосся!
  • Поділіться, чи маєте секрети щодо швидкого росту волосся?
  • Як на мене, одна з кращих ваших фото!)
  • Капець красива)
  • Признавайтесь! Ви немовлятами харчуєтеся? чудова!
  • Маша, Ви неймовірно чарівна жінка
  • Дуже красиво!!!! Втім Вам будь-яка довжина до лиця
  • Найпрекрасніша
  • Маша у Вас шикарні волосся. Поділіться якими користуєтеся засобами, які маски використовуєте для довжини волосся, можливо вітаміни. Спасибі
  • Як відрощуєте??
  • Бездоганно! Довге волосся - це надзвичайно!
  • Завжди милуюся...
  • Неповторна
  • Дуже гарна Марічка
  • Красуня, тобі дуже йде
 

Скріншот коментарів (instagram.com/mashaefrosinina)

Нагадаємо, Маша Єфросиніна зворушила визнанням близькій людині. Телеведуча мило привітала свою сестру Лізу з днем народження.

Раніше 40-річна Маша Єфросиніна закликала жінок любити себе без макіяжу. При цьому ведучу дуже засмучує, що багато жінок сильно залежать від думки інших.

Також повідомлялося про те, що Маша Єфросиніна вразила сміливим образом в ультракоротких шортах.

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Новини України Маша Єфросинінаволосыведущая
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