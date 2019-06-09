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"Не уявляю життя без тебе": Єфросиніна зворушила визнанням близькій людині

Lite » Новини шоу-бізнесу 09.06.2019 - 20:37
"Не уявляю життя без тебе": Єфросиніна зворушила визнанням близькій людині
Маша Єфросиніна (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Маша Єфросиніна в черговий раз зворушила мережу

Маша Єфросиніна привітала свою сетсру Лізу з Днем народження. Своє емоційне привітання популярна телеведуча написала на своїй сторінці в Instagram.

При цьому Єфросиніна також опублікувала фотографії разом з Лізою. Маша написала, що її сестра вміє по-справжньому дружити і, що вона не просто так народилася у міжнародний День друзів.

&quot;Не уявляю життя без тебе&quot;: Єфросиніна зворушила визнанням близькій людині

Маша Єфросиніна з сестрою Лізою (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Маша підкреслила, що Ліза - зразкова мати і її любові вистачає на всіх дітей, тому вони будуть завжди нею пишатися.

&quot;Не уявляю життя без тебе&quot;: Єфросиніна зворушила визнанням близькій людині

Маша Єфросиніна з сестрою Лізою (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

"Тобі непогано було б присвятити День Дочки, так як ти примудряєшся бути уважною і турботливою дочкою нашій мамі за нас двох. І від мене особисто нарікаю цей день Днем сестри - я не уявляю своє життя без тебе, без твоїх чорних очей-гудзичків, іноді таких відчайдушних, часто грайливих і постійно мислячих!!! Я люблю тебе, мій дрищик!" - написала Єфросиніна.

&quot;Не уявляю життя без тебе&quot;: Єфросиніна зворушила визнанням близькій людині

Маша Єфросиніна з сестрою Лізою (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Вона також вибачилася за те, що не може у цей день бути поруч зі своєю сестрою.

Користувачі мережі відрегулювали на зворушливі слова телеведучої:

  • Дякую, Марія, що ви вмієте любити цінувати;
  • Це так зворушливо;
  • Найбільше щастя, що ви є одне в одного!!!
  • Чудове привітання!
  • З днем народження Лізу! Дружби, взаєморозуміння, гармонії вам!

&quot;Не уявляю життя без тебе&quot;: Єфросиніна зворушила визнанням близькій людині

Скріншот з Instagram

Нагадаємо, Маша Єфросиніна закликала жінок любити себе без макіяжу. При цьому ведучу дуже засмучує, що багато жінок сильно залежать від думки інших.

Раніше повідомлялося про те, що Єфросиніна вразила сміливим образом в ультракоротких шортах.

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Новини України шоубизМаша Єфросиніна
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