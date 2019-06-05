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Ультра короткі шорти і сталевий прес: Маша Єфросиніна вразила сміливим образом

Lite » Новини шоу-бізнесу 05.06.2019 - 20:34
Ультра короткі шорти і сталевий прес: Маша Єфросиніна вразила сміливим образом
Маша Єфросиніна (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Телеведуча постала перед шанувальниками у незвичному для неї вбранні

Популярна телеведуча Маша Єфросиніна завжди демонструє бездоганний стиль в одязі, віддаючи перевагу класичним вбранням і фасонам. Вона вміє виглядати підкреслено елегантно і вишукано, а також зізнається, що демонстрація відритої сексуальності їй вдається погано, адже вона не вміє приймати млосні пози і демонструвати на камеру чуттєвість. Але, схоже, Маша трохи злукавила, адже її свіжий знімок в Instagram - прямий доказ зворотного.

Теледіва влаштувала фотосет на березі Київського моря, а вбрання було абсолютно нетиповим для Маші. Ультра короткі шорти, прозора туніка смарагдового кольору, під якою виднілася білизна, яскравий сексуальний макіяж очей зробили ведучу звабливою і чарівною. Особливої уваги заслужив її сталевий прес і плоский животик, який шанувальники змогли розгледіти завдяки пориву вітру, який явив світу стрункі форми Маші.

"Якщо що, світанок о 4.45 ранку на Київському морі чудовий", - залишила вона підпис під яскравим знімком.

Ультра короткі шорти і сталевий прес: Маша Єфросиніна вразила сміливим образом

Маша Єфросиніна (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Знімок "спровокував" підписників зірки на шквал компліментів. Такою Машу вони ще не бачили. Шанувальники відзначили, що ведуча виглядає молодо і сексапільно, а її форми сміливо можна назвати ідеальними.

"Якщо що, то Ви perfect", "Незвичайне фото Маші", "Дуже красива!", "Шикарна дівчина!", "Марія, ви прекрасні", "Відмінна фігура", "Вау, Марія, ви прекрасні", "Яка краса", "Який чудовий макіяж!", "Так, дійсно, ви зробили велику роботу над собою і чудово виглядаєте!" - писали коментатори.

Нагадаємо, що Маша Єфросиніна захопила мережу зворушливим сімейним знімком.

Раніше Маша Єфросиніна поділилася життєвою мотивацією. На честь свого 40-річчя вона озвучила важливі поради і висновки.

"Тепер можна пустувати": Єфросиніна схвилювала пікантним фото в день народження "Любов'ю не можна зіпсувати": Маша Єфросиніна поділилася життєвими уроками мудрої мами
Новини України Маша Єфросиніна
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