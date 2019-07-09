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Чарівна гейша: Ріанна знялася в епатажній фотосесії для відомого глянцю

Lite » Мода 09.07.2019 - 16:57
Чарівна гейша: Ріанна знялася в епатажній фотосесії для відомого глянцю
Ріанна (фото: instagram.com/badgalriri)

31-річна зірка блищить на сторінках Harper's BAZAAR China

Ріанна давно вже не сприймається тільки як співачока. За останні кілька років 31-річна зірка голосно заявила про себе, насамперед, як дизайнер і бізнесвумен. Її фешн-бренди процвітають, а сама дівчина підписує все нові вигідні контракти. Чого тільки варта її співпраця з LVMH. Fenty став першим брендом магната індустрії, який очолила темношкіра жінка. І не дивно: після декількох успішних спільних ліній з Ріанною концерн заробив мільйони. Дівчина знаходиться в зеніті слави і зупинятися не збирається!

Чарівна гейша: Ріанна знялася в епатажній фотосесії для відомого глянцюЧарівна гейша: Ріанна знялася в епатажній фотосесії для відомого глянцюРіанна в новій зйомці (фото: instagram.com/harpersbazaarcn)

Тому до неї буквально прикута увага глянцевої преси. Днями вона представила чергову обкладинку. Співачка знялася для одного з найвідоміших модних журналів Harper's BAZAAR. Серпневий випуск надійде в продаж на днях. Але перші фото вже розлетілися по мережі. Ріанна приміряла безліч яскравих образів в дусі гейші. Луки співачки склали кімоно, довгі сукні, що підкреслюють форми Ріанни, шовкові костюми з принтом... Доповнюють ідеальну картинку високі зачіски, стильні аксесуари і виразний макіяж.

Чарівна гейша: Ріанна знялася в епатажній фотосесії для відомого глянцю

Чарівна гейша: Ріанна знялася в епатажній фотосесії для відомого глянцюЧарівна гейша: Ріанна знялася в епатажній фотосесії для відомого глянцю

Фотосесія вийшла стильною і яскравою (фото: instagram.com/harpersbazaarcn)

Журнал представив відразу 2 обкладинки. На одній Ріанна в салатового відтінку пишній сукні в оточенні неонових метеликів. А на другий демонструє синю плісировану сукню з великим декольте і червоним поясом з великою брошкою. 

Чарівна гейша: Ріанна знялася в епатажній фотосесії для відомого глянцюРіанні до лиця епатажне вбрання (фото: instagram.com/harpersbazaarcn)

"Співачка, ікона, підприємець... Ріанна має різні титули і отримує все більше і більше впливу одночасно... Вона не дбає про судженнях інших, просто продовжує робити те, що любить. Через чотири роки Ріанна знову стала нашою зіркою і знову показує, як ікона у західному стилі зустрічається зі східної естетикою", – написали на сторінці глянцю, опублікувавши масу фото. Шанувальники співачки тут же почали бурхливо обговорювати обкладинки, відзначаючи, що вони неймовірні.

Чарівна гейша: Ріанна знялася в епатажній фотосесії для відомого глянцюРіанна і Бернар Арно на презентації бренду Ріанни (фото: instagram.com/badgalriri)

Сама співачка поспішила показати одну з обкладинок, коротко написавши, коли можна буде придбати номер, а також зазначивши всіх, хто над нею працював.

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