Ідеальний сімейний тандем: Олександр Стоянов зворушив ніжним фото з дітьми

Зоряна українська балетна пара Катерина Кухар і Олександр Стоянов вже давно разом і виховують двох дітей - сина Тимура і донечку Настю. До недавнього часу вони воліли не показувати дитину, публікуючи в мережі лише фото з сином. Однак нещодавно у неї нарешті відбувся "дебют" - прима-балерина Національної опери України вперше показала фото з Настею. Більш того, 37-річна балерина з донькою прикрасили обкладинку одного з журналів!

Олександр Стоянов теж вирішив поділитися чарівним знімком, зробленим у рамках фотосесії для видання. На своїй сторінці в Instagram він опублікував ніжне фото, на якому позує в обнімку з сином та донькою. Всі вони одягнені в одяг білого кольору і щасливо посміхаються.

У підписі до кадру танцівник поділився історією вибору імені для дочки і трохи розповів про характер Настусі.

Фото: Олександр Стоянов з дітьми (instagram.com/stoianov_aleksandr)

"Незворушна, спокійна і 100% татова донька. Розповім вам історію)) Ми довго сперечалися про ім'я для доньки. Я уявляв собі доньку чорнявим малятком з східним темпераментом. І тиснув на те, що їй підійде ім'я Каріна. Дочка народилася темненькою зі східною зовнішністю, але з часом виявилося, що чуття @ekaterinakukhar_official було правильним: Настуся — ніжна, як квіточка, ласкава, як кішечка і світлошкіра. Ім'я Настя ідеально їй підійшло і це була ідея мами. У нас в сім'ї, ми з Настею — вода, а Тіма з @ekaterinakukhar_official — вогонь. І в цьому, напевно, і є наш ідеальний сімейний тандем!" - розповів Стоянов.

Користувачі мережі залишили під милим фото безліч зворушених коментарів, відзначаючи, що Настя дуже схожа на тата.

Неймовірно гарні

Малятко диво

Ви такі гарні!!! Милуюся вами!!! Настуся - це не просто ім'я. Це - оберіг сім'ї!!Тим більше маючи такого брата!!!

мимишность зашкалює !!!:)))

Настуня - клон папи, а Тіма - клон мами

Красиві люди

Неймовірно гарна сім'я

Який же вона кукльониш) Ну а Тімурян наша давня любов

Ви суперсемья

Величезна любов

Скріншот коментарів (instagram.com/stoianov_aleksandr)

Нагадаємо, раніше зірка "95 Кварталу" Олена Кравець жорстко помстилася Катерині Кухар.