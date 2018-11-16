"Ідеальна людина": Єфросиніна підкорила мережу яскравим образом на Best Fashion Awards

Фото: (Колаж/РБК-Україна)

Фанати телеведучої не перестають писати компліменти на її адресу

Відома українська телеведуча Марія Єфросиніна в розкішному образі з'явилася на дев'ятому щорічному врученні модної премії Best Fashion Awards. Фанати зірки невпинно захоплюються зовнішнім виглядом Єфросиніної під фотографіями, опублікованими в її профілі у Instagram.

Сама ведуча розповіла про те, чому любить модну премію і чим запам'яталися їй заходи минулих років.

"Я люблю Best Fashion Awards, чесно люблю! По-перше, я була ведучою найпершої церемонії далеких дев'ять років тому (тоді на сцену з-за декорацій мене вивезли на автомобілі ... По-друге, п'ять років тому я отримала заповітну статуетку "Натхнення" (Саша Шовковський тоді десь роздобув пляшку шампанського розміром з мого сина, і ми великою компанією покинули Fairmont разом з прибиральницями під ранок). По-третє, в минулому році саме мені пощастило оголошувати зі сцени, що звання "Кращий Дизайнер Жіночого одягу" — моя подруга Олена Рева (я заволала від захвату прямо на сцені — у підсумку на половині звітів я з розставленими ногами у шикарній сукні від Вані Фролова)", — згадала телеведуча

Скріншот поста облікового запису instagram.com/mashaefrosinina

Телеведуча також прикріпила фотографії з заходу.

Фото: (instagram.com/mashaefrosinina)

Фанати буквально прийшли в захват від образу Єфросиніної. Незліченну кількість компліментів вони написали під публікацією.

"Розумниця і красуня!", "Шикарний образ! Femme fatale (фатальна жінка – ред.) і птиця фенікс", " Так відчувається настрій стильний і кайфовий!!! Суперрррр!!!! Красуні", "Ви така щира, і Ваша краса — це Ваш внутрішній стан, Ви ідеальна людина", "Чарівна!", "Прекрасна", "Красунька", "Просто чарівна", "Птах щастя", — пишуть в мережі.

Скріншоти коментарів поста облікового запису instagram.com/mashaefrosinina

Нагадаємо, що на сестру Маші Єфросиніної напали в спортклубі.

Раніше ми писали, що сувора Єфросиніна блиснула "золотим" образом.

Відео: (video.rbc.ua)