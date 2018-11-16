ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Вибори Президента 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори

"Ідеальна людина": Єфросиніна підкорила мережу яскравим образом на Best Fashion Awards

Lite » Зірки 16.11.2018 - 21:43
"Ідеальна людина": Єфросиніна підкорила мережу яскравим образом на Best Fashion Awards
Фото: (Колаж/РБК-Україна)

Фанати телеведучої не перестають писати компліменти на її адресу

Відома українська телеведуча Марія Єфросиніна в розкішному образі з'явилася на дев'ятому щорічному врученні модної премії Best Fashion Awards. Фанати зірки невпинно захоплюються зовнішнім виглядом Єфросиніної під фотографіями, опублікованими в її профілі у Instagram.

Сама ведуча розповіла про те, чому любить модну премію і чим запам'яталися їй заходи минулих років.

"Я люблю Best Fashion Awards, чесно люблю! По-перше, я була ведучою найпершої церемонії далеких дев'ять років тому (тоді на сцену з-за декорацій мене вивезли на автомобілі ... По-друге, п'ять років тому я отримала заповітну статуетку "Натхнення" (Саша Шовковський тоді десь роздобув пляшку шампанського розміром з мого сина, і ми великою компанією покинули Fairmont разом з прибиральницями під ранок). По-третє, в минулому році саме мені пощастило оголошувати зі сцени, що звання "Кращий Дизайнер Жіночого одягу" — моя подруга Олена Рева (я заволала від захвату прямо на сцені — у підсумку на половині звітів я з розставленими ногами у шикарній сукні від Вані Фролова)", — згадала телеведуча

&quot;Ідеальна людина&quot;: Єфросиніна підкорила мережу яскравим образом на Best Fashion Awards

&quot;Ідеальна людина&quot;: Єфросиніна підкорила мережу яскравим образом на Best Fashion Awards

Скріншот поста облікового запису instagram.com/mashaefrosinina

Телеведуча також прикріпила фотографії з заходу.

 

Фото: (instagram.com/mashaefrosinina)

Фанати буквально прийшли в захват від образу Єфросиніної. Незліченну кількість компліментів вони написали під публікацією.

"Розумниця і красуня!", "Шикарний образ! Femme fatale (фатальна жінка – ред.) і птиця фенікс", " Так відчувається настрій стильний і кайфовий!!! Суперрррр!!!! Красуні", "Ви така щира, і Ваша краса — це Ваш внутрішній стан, Ви ідеальна людина", "Чарівна!", "Прекрасна", "Красунька", "Просто чарівна", "Птах щастя", — пишуть в мережі.

&quot;Ідеальна людина&quot;: Єфросиніна підкорила мережу яскравим образом на Best Fashion Awards

&quot;Ідеальна людина&quot;: Єфросиніна підкорила мережу яскравим образом на Best Fashion Awards

&quot;Ідеальна людина&quot;: Єфросиніна підкорила мережу яскравим образом на Best Fashion Awards

&quot;Ідеальна людина&quot;: Єфросиніна підкорила мережу яскравим образом на Best Fashion Awards

Скріншоти коментарів поста облікового запису instagram.com/mashaefrosinina

Нагадаємо, що на сестру Маші Єфросиніної напали в спортклубі.

Раніше ми писали, що сувора Єфросиніна блиснула "золотим" образом.

 

Відео: (video.rbc.ua)

Новини України Маша ЄфросинінасоцсетипремияобразнарядBest Fashion Awards
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся