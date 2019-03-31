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Ідеальні форми: Дженніфер Лопес вразила фігурою в крихітному бікіні

Lite » Новини шоу-бізнесу 31.03.2019 - 20:42
Ідеальні форми: Дженніфер Лопес вразила фігурою в крихітному бікіні
Дженніфер Лопес (фото: instagram.com/jlo)

Співачка і актриса зображена в образі героїні з нового фільму

Дженніфер Лопес не втомлюється доводити, що час над нею не владний, правда, для цього слід багато працювати над собою і прикладати немало зусиль. Джей Ло постійно займається спортом, і навіть освоїла танці на пілоні – адже для неї немає нічого неможливого. Заради підготовки до нової ролі знаменитість відшліфувала свої і без того ідеальні форми, а результат показала в Instagram. Співачка і актриса позує в мініатюрному бікіні, демонструючи сталевий прес на камеру.

Так, вона постала в образі героїні зі свого нового фільму Hustlers, Рамони. Знаменитість позує в купальнику ніжно-рожевого кольору з макіяжем у стилі нульових і сонячних окулярах. В пупку у неї красується пірсинг, а з прикрас – тонкі золоті ланцюжки, широкий браслет і великі сережки-кільця. Вона доповнила образ відкритими білими босоніжками на високих підборах.

"Крихітко, я аферистка. Просто щоб ти знав. Рамона вся горить", - підписала зврка відвертий знімок.

Ідеальні форми: Дженніфер Лопес вразила фігурою в крихітному бікіні

Дженніфер Лопес (фото: instagram.com/jlo)

Всього за пару годин кадр набрав понад 1,5 млн. лайків і 20 тис. коментарів! Серед тих, хто гідно оцінив спокусливі форми Лопес виявилися її наречений Алекс Родрігес, супермодель Наомі Кемпбелл і навіть музикант Ленні Кравіц.

Ідеальні форми: Дженніфер Лопес вразила фігурою в крихітному бікіні

Дженніфер Лопес (фото: instagram.com/jlo)

До речі, Дженніфер Лопес і її наречений, бейсболіст і мільйонер Алекс Родрігес нерозлучні не тільки вдома, але і в бізнесі. Вони оголосили про запуск лінійки сонцезахисних окулярів, розробленої разом з австралійським брендом Quay Australia.

Крім того, Дженніфер Лопес з задоволенням ділиться спільними фото з нареченим після звістки про їх заручини.

Нагадаємо, що Алекс Родрігес зробив пропозицію Дженніфер Лопес в романтичній обстановці на березі океану, подарувавши їй обручку з великим діамантом.

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