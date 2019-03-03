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Ідеальний ранок: Лілія Ребрик розчулила зворушливим сімейним фотосетом

Lite » Новини шоу-бізнесу 03.03.2019 - 11:57
Ідеальний ранок: Лілія Ребрик розчулила зворушливим сімейним фотосетом
Фото: Лілія Ребрик з чоловіком і донькою Діаною (instagram.com/liliia.rebrik)

Телеведуча зраділа можливості почати день зі свими близькими і нікуди не поспішати

Популярна телеведуча Лілія Ребрик, яка поділилася секретами правильного харчування, які допоможуть зберегти фігуру і чудово виглядати, зворушила мережу спільним фото з чоловіком, хореографом Андрієм Диким і двома доньками Діаною і Поліною.

"Дикасімейка", як називає своїх рідних знаменитість, відображена рано вранці, коли всі ще не встигли встати з теплого ліжка, але вже зустрічають новий день з посмішкою. Саме так Лілія уявляє собі ідеальне проведення часу.

"Ідеальний ранок майже вихідного дня. Щастя. Для мене прокинутися в 8 годин - це щось з області фантастики!"- зазначила Ребрик, адже зазвичай їй доводиться дуже рано вставати заради прямого ранкового ефіру.

Ідеальний ранок: Лілія Ребрик розчулила зворушливим сімейним фотосетом

Фото: Лілія Ребрик з сім'єю (instagram.com/liliia.rebrik)

Шанувальники зірки оцінили сімейну ідилію і поділилися своїм враженням від побаченого, подарувавши ведучій компліменти.

"Які гарненькі!", "Які ви позитивні! Так тримати. Молодці!", "У вас супер-сім'я!", "Ви найкрасивіша пара в Україні", "Ви дуже світла, прекрасна сім'я", "Гарне сімейне фото, тільки в рамочку і на стіні повинно бути. Красиві, усміхнені, щасливі! Що ще потрібно для щастя?" - писали захоплені коментатори.

Нагадаємо, що Лілія Ребрик з гордістю поділилася досягненнями старшої доньки Діани. Дівчинка професійно займається танцями і навіть встигла взяти участь у змаганнях, де суддею конкурсу став її тато, а ведучою – знаменита мама.

Раніше Лілія Ребрик продемонструвала струнку фігуру і спокусливо оголила ніжки.

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