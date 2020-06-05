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Запальні танці в спальні: Алессандра Амбросіо похвалилася спокусливою фігурою на домашньому відео

Lite » Новини шоу-бізнесу 05.06.2020 - 22:28
Запальні танці в спальні: Алессандра Амбросіо похвалилася спокусливою фігурою на домашньому відео
Алессанда Амбросіо (фото: instagram.com/alessandraambrosio)

Модель підкорює мережу танцями

Алессандра Амбросіо знову підготувала для послідовувачів жаркий контент. Цього разу знаменита модель влаштувала в сторіз запальні танці, які виконала прямо у себе в спальні. Спокусливий танець доповнило не менш спокусливе вбрання дівчини. 39-річна зірка приміряла комфортний комбінезон світло-сірого відтінку. Хоча він і досить вільного крою, все ж зробив акцкент на стрункому тілу Алессандри та її видатних формах. Доповнили його золоті ланцюжки з кулонами у кілька рядів.

Запальні танці в спальні: Алессандра Амбросіо похвалилася спокусливою фігурою на домашньому відеоЗапальні танці в спальні: Алессандра Амбросіо похвалилася спокусливою фігурою на домашньому відео

Алессандра влаштувала танці в сторіз (фото: instagram.com/alessandraambrosio)

З розпущеним волоссям і грайливим макіяжем, створеним за допомогою фільтрів, модель виглядає неймовірно привабливо. Пізніше Амбросіо додала пару своїх портретів з сяючою шкірою, якими «добила» армію фанатів.

Алессандра з дітьми (відео: instagram.com/alessandraambrosio)

Нагадаємо, модель часто і наполегливо тренується, так що її модельні параметри не змінюються вже багато років. Дівчина обожнює облягаючі наряди і завжди прагне продемонструвати свою досконалу фігуру. Так, на нещодавній прогулянці з собакою вона вибрала сірий спортивний костюм – топ і легінси, які розбавила контрастними яскравими речами. Вийшло стильно і незвично!

До речі, останнім часом Алессандра постить багато спільних фото з дітьми. 11-річна Аня Луїза і 8-річний Ноа стали справжніми героями сторінки зіркової мами. Часто вони всі разом фігурують на затишних сімейних фото. А недавно мама з дітьми записали кумедний ролик. Алессандра з дітьми розважається вельми своєрідно. А саме – вмочує дівчинку і хлопчика обличям в тарілку з вершками. Втім, здається, всі отримують задоволення від процесу. Так що чому ні? «Так весело грати в цю гру з моїми дітками», – написала Алессандра.

Запальні танці в спальні: Алессандра Амбросіо похвалилася спокусливою фігурою на домашньому відеоАлессандра і Ноа (фото: instagram.com/alessandraambrosio)

Також нещодавно знаменита модель показала, як влаштувала для дітей свято з приводу закінчення навчального року. Цього разу щаслива матуся не стала шокувати громадськість незвичайними забавами. А навпаки – зробила для дітей десерти, а в сторіз додала масу урочистих стікерів. Вийшло дуже мило!

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Автор: Lite

Теги Новини України модель
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