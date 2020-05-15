Всі в зборі: Кім Кардашьян розчулила мережу рідкісними фото з чотирма дітьми

Кім Кардашьян (фото: instagram.com/kimkardashian)

Зірка порадувала шанувальників

Кім Кардашьян відома не тільки своєю успішною телекарьерою, а також бізнес-проектами і світськими виходами. Не меншу роль у її житті відіграє сім'я. 39-річна діва в шлюбі з реп-виконавцем Каньє Вестом виховує чотирьох дітей: Норт, Сейнт, Чикаго і Псалм з самого раннього віку підкорюють своєю чарівністю мережу. Зірка намагається показувати шанувальникам кожну свою дитину, розповідаючи про їх таланти і характер. А ось фото всіх разом дітей – швидше рідкість. Тим більше такі приємні сюрпризи для шанувальників щасливої матусі.

Кім з дітьми (фото: instagram.com/kimkardashian)

Кілька годин тому на сторінці Кім з'явилися кілька кадрів, знятих для американського Vogue. Кім з дітьми влаштувалася на дивані. Разом вони роблять кумедні селфі, кривляючись в камеру. Кім одягла блакитні штани і топ їм в тон. Волосся вона заплела в тугу косу на маківці, а макіяж зробила яскравий і виразний. Діти одягнені в піжами з яскравим принтом. Причому, Сейнт та Чикаго у вбрання одного відтінку, а Норт іПсалом – іншого. Такий «подвійний» поділ тільки додав «мімімішності» цьому кадру.

Звісно, шанувальники знаменитості залишилися в повному захваті від таких фото. Вони почали навперебій писати, хто з дітей їм подобається більше, і просто захоплюватися дружним сімейством і їх мамою.

Сім'я як мета

Ох! Я просто закохана в це

Сейнт і Чикаго виглядають як близнята. Смішно!

Дуже милі

Сейнт просто чудовий хлопчик

Це так прекрасно

Коментарі до посту (фото: instagram.com/kimkardashian)

Всього милі кадри набрали більше трьох мільйонів лайків і 15 тисяч коментарів. Нагадаємо, днями Кім досягла позначки в 170 мільйонів фоловерів. Так що це явно не межа, і пост збере ще чимало заповітних для кожного блогера «сердечок».

Автор: Міла Іванова