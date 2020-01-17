Ідеальна жінка: Моніка Беллуччі вразила красою на фото 30-річної давності

Моніка Беллуччі (фото: instagram.com/monicabellucciofficiel)

Акторка показала рідкісне архівне фото

Моніка Беллуччі – одна з найкрасивіших жінок планети – продовжує підкорювати своєю незвичайною зовнішністю. Актриса, яка досі виглядає розкішно, часто демонструє стильні образи на різні заходи. А кілька годин тому культова італійська кінодіва продемонструвала архівне фото. На ньому Моніці близько 25-ти років, а тому її краса буквально щойно розквітла. Ніжний овал обличчя, гострий погляд чорних очей, чуттєві губи, розкішні форми і неслухняна хвиля пишного волосся... Саме з такою Монікою похнайомився світ і відразу закохався.

Моніка в молодості (фото: instagram.com/monicabellucciofficiel)

«У моїх архівах... Насолоджуйтесь вашим вихідними», – написала Беллуччі під фото. А шанувальники почали писати компліменти, захоплюючись бездоганною зовнішністю актриси: «Королева», «Найкрасивіша», «Неймовірна»...

До речі, Моніка, яка в минулому році відзначала 55-річний ювілей, все ще активно знімається для глянцевих журналів і навіть рекламує косметику. Так, актриса стала обличчям нової лінії Dolce & Gabbana. У рекламній кампанії вона приміряла доволі відвертий образ: топ з глибоким декольте, піджак з яскравою вишивкою, а завершував дук макіяж з коричневими smoky і соковитими губами ягідного відтінку, а ще «мокра» укладка.

Актриса рекламує нову лінію косметики Dolce & Gabbana (відео: instagram.com/monicabellucciofficiel)

Так що в роботі у знаменитої красуні явно все відмінно. Чого не скажеш про особисте життя. Моніка, яка в минулому році розлучилася зі своїм молодим бойфрендом, з яким зустрічалася кілька років, знову одна. Нещодавно, втім, папараці застали Моніку і Ніколаса на спільній прогулянці по Парижу. Шанувальники тут же стали сподіватися на возз'єднання пари. Але, по швидше за все, знаменита актриса і художник стримали слово залишитися добрими друзями. Також в одному з интеврвью Беллуччі підкреслила, що не сказала, що вона вільна. Але і не стала стверджувати зворотне. Можливо, зірка просто не хоче більше виставляти напоказ особисте життя.