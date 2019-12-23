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Їй все до лиця! Моніка Беллуччі підкорила стильним образом і новою зачіскою

Lite » Краса 23.12.2019 - 19:19
Їй все до лиця! Моніка Беллуччі підкорила стильним образом і новою зачіскою
Моніка Беллуччі (фото: instagram.com/monicabellucciofficiel)

Зірка показала нове фото

Моніка Беллуччі вміє дивувати. Не так давно в мережі обговорювали можливе возз'єднання знаменитої італійської красуні з екс-коханим Ніколасом Лефевром. Після нев'януча актриса продемонструвала свою бездоганну форму у відвертій сукні, вкотре довівши, що час не владний над її зовнішністю. А тепер зважилася на експеримент зі стилем, зробивши нову зачіску. Фото вона опублікувала у своєму мікроблозі, підписавши: "Насолоджуйтесь вашим святковим сезоном".

Їй все до лиця! Моніка Беллуччі підкорила стильним образом і новою зачіскоюЇй все до лиця! Моніка Беллуччі підкорила стильним образом і новою зачіскоюМоніка виглядає молодо і прекрасно! (фото: instagram.com/monicabellucciofficiel)

На знімку вона позує в незвичайному вбранні від Dior – жакеті з високим коміром і зірками, а також темно-синьому худі кольору хакі. У підпису стиліст Моніки розповів, що це новий проект, який світ побачить у 2020-му році. Макіяж їй зробили з акцентом на очі і чуттєвими губами. Шкіра актриси, свіжа і пружна, буквально світиться красою. Але найбільше уваги привернула зачіска Моніки: волосся стало трохи коротше, а також змінився його відтінок.

Їй все до лиця! Моніка Беллуччі підкорила стильним образом і новою зачіскоюМоніці до лиця коротка стрижка (фото: instagram.com/monicabellucciofficiel)

Нагадаємо, експерименти із зачіскою Моніка почала ще у жовтні. Тоді вона вперше з'явилася на публіці з коротким волоссям. У такому образі вона прибула на вечірку Американської академії кінематографічних мистецтв і наук в Римі. Актриса приміряла досить відверте вбрання від Dolce & Gabbana, яке складалося з широких штанів з високою посадкою, вільного крою піджака, а також відвертого напівпрозорого корсета, який підкреслив пишні форми красуні. Доповнили образ туфлі на високих підборах, прямокутна сумочка, довгі сережки з синіми каменями і досить яскравий макіяж. І головна родзинка її стилю – нова зачіска.

Їй все до лиця! Моніка Беллуччі підкорила стильним образом і новою зачіскоюМоніка змінила зачіску ще восени (фото: instagram.com/monicabellucciofficiel)

Можливо, такі зміни пов'язані з тим, що зірка в цьому році відзначила 55-річний ювілей. Як відомо, короткі стрижки дійсно можуть зробити образ більш сучасним, молодіжним і зухвалим. Що ж, Моніка це вкотре довела!

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Новини України Моника Беллуччи
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