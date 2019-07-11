Идеальная семья: Виктория Бекхэм показала, как прошло торжество в честь дня рождения Харпер

Семья Бекхэмов (фото: .instagram.com/victoriabeckham)

Бекхэмы с размахом отметили 8-летие Харпер Севен

Виктория и Дэвид Бекхэм – пример идеальной во всех смыслах пары вот уже 20 лет. Глядя на них, сложно не верить в вечную любовь и крепкие семейные узы, которые то и дело рвутся у многих знаменитостей в последнее время. Да, у Бекхэмом также бывали непростые времена, но они сумели их пережить. Более того – отношения знаменитого футболиста и дизайнера по-прежнему полны нежности и романтики. Чего только стоят посты на страницах звезд, которые они посвятили друг другу в честь юбилея своей любви. И Виктория, и Дэвид подобрали массу необычных архивных кадров, а также нашли много трогательных слов. Позже они продолжили праздник в романтической поездке. Словно молодожены, они засыпали сеть радостными кадрами из Франции, умилив всю сеть.

Обед в честь 8-летия Харпер (фото: .instagram.com/victoriabeckham)

Но на этом торжества в семье не закончились. 10 июля свой 8-й день рождения отметила Харпер. Единственная девочка в звездном семействе и младший ребенок в семье давно стала всеобщей любимицей. Малышка всегда окружена вниманием и заботой родителей, старших братьев, а также обожанием многочисленных поклонников Бекхэмов. Но вчера потоки любви, которые стекались к ней со всего мира, просто зашкаливали.

Все братья малышки подготовили трогательные посты (фото: instagram.com/brooklynbeckham, instagram.com/romeobeckham, instagram.com/cruzbeckham)

Первым свое поздравление в сеть выложил Дэвид. В пару фраз он сумел вложить глубокий смысл и дать Харпер понять, насколько сильно он ее любит. Затем малышку поздравила Виктория от себя и от имени всех мальчиков. Впрочем, братья и сами не стали молчать. Ромео запостил фото в обнимку с Харпер и написал: "С днем рождения, лучшая сестра в мире, я не могу поверить, что тебе 8! Люблю тебя так сильно и надеюсь, что у тебя сегодня просто отличный день". Круз выбрал фото, где девочка играет на гитаре, написав: "ХАРПЕР, с днем рождения, я так сильно тебя люблю, ты такая удивительная маленькая девочка". К ним присоединился и Бруклин. "С днем рождения, лучшая младшая сестра навсегда. Люблю тебя х хорошего дня".

Дэвид обожает свою единственную дочь (фото: instagram.com/davidbeckham)

А сегодня, 11 июля, Виктория показала и кадры с самой вечеринки. Вся семья по традиции собралась в этот день за одним столом. Именинница была в приподнятом настроении, как всегда много улыбалась и с удовольствием фотографировалась со всеми членами своей дружной семьи. Образ ее был продуман до мелочей. Малышка надела яркое красное платье с крупными желтыми цветами, которые дополнила крупная золотая подвеска на длинной цепочке и зачесанные в хвост волосы. Мальчики были одеты в кэжуал. Дополнил жену Дэвид – в своих сториз он показал несколько трогательных кадров с обеда, которые подписал милыми словами.