Ідеальна сім'я: Кім Кардашьян засипала мережу зворушливими фото з чоловіком і дітьми

Кім Кардашьян та Норт (фото: instagram.com/kimkardashian)

Зірка показала нову порцію сімейних кадрів

Кім Кардашьян останнім часом буквально засипала мережу зворушливими сімейними знімками. І якщо раніше в кадрах фігурували частіше тільки її діти, то в одному з останніх вона вирішила піти далі. На загальному фото позують Каньє, Кім, Кортні, а також їхні діти та інші члени значної династії.

Всі разом вони залізли на одну з будівель для ігор на дитячому майданчику. Хтось сміється, хтось дивиться в кадр і позує, хтось відвернувся, діти і взагалі займаються своїми справами... загалом, кадр вийшов традиційним для такого типу фото. І від того ще більш зворушливим. "Так багато настроїв", – написала Кім. І тут же отримала масу коментарів від своїх послідовувачів зі словами захоплення, яка дружна в них сім'я і які гарні діти.

Сім'я в Токіо (фото: instagram.com/kimkardashian)

Пізніше Кардашьян додала не менш миле фото, головні герої якого – її молодший син Псалм, а також дочка Кайлі Дженнер – півторарічна Стормі. Малюк, одягнений в бордового відтінку костюм, сидить на дивані. А дівчина, вбрана в біле платтячко, його цілує. "Стормі любить мого Псалма так сильно", – написала Кім під постом. Потрібно відзначити, що задоволене обличчя Псалма говорить про те, що і він обожнює старшу сестру.

Стормі й Псалм (фото: instagram.com/kimkardashian)

Також нещодавно Кім не втрималася, щоб в черговий раз не похвалитися почуттям стилю своєї старшої дочки Норт. Так, цього разу дівчинка підібрала костюм не тільки собі, але й молодшій сестричці Чикаго. Обидві вони приміряли короткі джинсові шорти, топи і масивні кросівки. А на голову наділи обручі з вушками. Вийшло досить цікаво і стильно!

Норт і Чикаго (фото: instagram.com/kimkardashian)

Нагадаємо, в родині Кім і Каньє Уеста підростає четверо дітей. 6-річна Норт, 4-річний Сейнт, дочка Чикаго, якій невдовзі виповниться 2 роки, а також син Псалм, що з'явився на світ у травні цього року.